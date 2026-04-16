La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha reso noti i nomi dei primi membri della sua nuova Task Force sull'innovazione, mentre l'agenzia prosegue nel suo impegno volto a garantire maggiore chiarezza al mercato delle criptovalute.

La Task Force sull'innovazione è stata istituita dal presidente della CFTC Mike Selig il 24 marzo, il quale ha nominato Michael Passalacqua a capo del gruppo. Passalacqua ricopre attualmente il ruolo di consulente senior di Selig presso la CFTC.

In un annuncio di venerdì, la CFTC ha dichiarato che Passalacqua sarà affiancato da cinque membri iniziali, tra cui Hank Balaban, ex avvocato specializzato in criptovalute presso Latham & Watkins; Sam Canavos, ex consulente di Patomak per le criptovalute e i mercati predittivi; Mark Fajfar, veterano legale della CFTC; Eugene Gonzalez IV, ex avvocato specializzato in blockchain presso Sidley; e Dina Moussa, consulente speciale della Divisione Partecipanti al Mercato della CFTC.

“La Task Force sull'Innovazione riunisce un team di prim'ordine che dimostra una profonda competenza e un impegno entusiastico nel fornire regole chiare per gli innovatori americani”, ha affermato Selig.

L'iniziativa fa parte di una più ampia spinta sia da parte della CFTC che della US Securities and Exchange Commission per fornire chiarezza normativa al settore delle risorse digitali.

CFTC sollecita chiarezza mentre importante disegno di legge rimane in sospeso

Venerdì, Selig ha inoltre annunciato “l’innovation tracker” della CFTC, che mette in evidenza il lavoro svolto sotto la sua guida per contribuire a “promuovere la chiarezza normativa, l’integrità del mercato e un progresso tecnologico responsabile”.

Il sito web elenca tre aree chiave di innovazione su cui l’agenzia si sta concentrando, tra cui le criptovalute e la blockchain, l’intelligenza artificiale e i sistemi autonomi, i contratti e i mercati predittivi.

La CFTC potrebbe diventare il principale supervisore del settore, dato che la SEC ha proposto a metà marzo che l'agenzia non consideri la maggior parte delle criptovalute che rientrano nella sua giurisdizione come titoli.

Tuttavia, la certezza dei ruoli di entrambe le agenzie dipende ancora in gran parte dal fatto che il CLARITY Act venga approvato dal Congresso e diventi legge — cosa che il presidente della SEC Paul Atkins ha chiesto tramite X giovedì.

La SEC e la CFTC sono “pronte ad attuare il CLARITY Act”, ha affermato, aggiungendo: “È ora che il Congresso si protegga per il futuro da autorità di regolamentazione senza scrupoli e porti avanti una legislazione completa sulla struttura del mercato fino alla scrivania del presidente Trump”.