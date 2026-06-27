Secondo le stime di Citigroup, nella sua previsione più ottimistica, il mercato delle stablecoin potrebbe raggiungere i 4.000 miliardi di dollari entro il 2030. Fonte: Citigroup
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