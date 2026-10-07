Secondo Shayne Coplan, CEO della piattaforma di mercato predittivo Polymarket, il trading di criptovalute sta diventando un gioco di «esuberanza irrazionale», mentre i trader si affrettano a essere tra i primi investitori a trovare il prossimo token da 100x.

«Le persone pensano di comprare qualcosa che non vale nulla, ma lo comprano. Se può arrivare a 100x, vogliono venderlo prima che torni a zero», ha detto Coplan mercoledì durante una conversazione informale al Token2049 di Singapore.

Coplan ha affermato che alcuni trader possono generare una ricchezza significativa attraverso questa strategia, ma ha aggiunto che si tratta di un «gioco di esuberanza irrazionale e patata bollente», in cui i prezzi degli asset che salgono devono prima o poi scendere.

Nel suo libro del 2000 «Irrational Exuberance», l’economista premio Nobel Robert J. Shiller ha esaminato il modo in cui l’ottimismo si diffonde attraverso la psicologia, le dinamiche sociali e gli effetti di retroazione.

Analogamente, alcuni trader di criptovalute sono attratti da questa classe di asset dalla prospettiva di creare rapidamente ricchezza, ma trovare la prossima altcoin vincente è difficile. A dicembre, il cofondatore di BitMEX Arthur Hayes ha sostenuto che la stagione delle altcoin non è mai finita, ma i trader si sono persi la maggior parte dei grandi vincitori del ciclo.

Shayne Coplan, CEO di Polymarket, interviene al Token2049 di Singapore. Foto: Aubrey Paller/Cointelegraph

La crescita di Polymarket mostra che i trader cercano probabilità più prevedibili

Secondo Coplan, la crescente adozione di Polymarket segnala che alcuni trader sono alla ricerca di scommesse con probabilità più prevedibili, anziché della prossima grande criptovaluta.

«Su Polymarket, se fai trading su questi mercati, non c’è alcun potenziale di rialzo esponenziale», ha spiegato Coplan, aggiungendo che i trader informati continuano a piazzare queste scommesse su eventi futuri con probabilità più prevedibili.

Polymarket è il secondo mercato predittivo più grande, con 1,21 miliardi di dollari di volume delle previsioni negli ultimi sette giorni, secondo i dati di DefiLlama. Il principale mercato predittivo, Kalshi, ha registrato 2,3 miliardi di dollari.

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Tuttavia, un rapporto di dicembre di 10x Research ha sostenuto che i mercati predittivi stanno diventando il nuovo campo di battaglia dell’economia crypto, dove trader “d’élite” guidati dai dati traggono profitto dall’“asimmetria informativa” e dagli spread causati dagli investitori occasionali alla ricerca di un guadagno rapido.

La crescita dei mercati predittivi ha inoltre attirato un maggiore controllo normativo negli Stati Uniti. Il 14 agosto, secondo quanto riferito, JPMorgan Chase ha interrotto un rapporto bancario con Polymarket per motivi normativi, ma ha affermato di essere ancora interessata a un potenziale ruolo di sottoscrittore qualora Polymarket decidesse di quotarsi in borsa.

Più di una dozzina di Stati statunitensi hanno intrapreso azioni legali contro Polymarket, Kalshi o entrambe per i contratti sugli eventi sportivi, mentre le autorità di diversi Paesi hanno anche bloccato o limitato l’accesso a Polymarket.

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