Secondo l'investigatore blockchain ZachXBT, un'organizzazione criminale cinese ha riciclato oltre 1 miliardo di dollari sottratti in numerosi exploit crypto per conto del Lazarus Group nordcoreano.

In un thread del 5 ottobre su X, l'investigatore blockchain pseudonimo ZachXBT ha dichiarato di essersi finto un cliente pagante per infiltrarsi nella rete di riciclaggio nel febbraio 2025, appena pochi giorni dopo l'hack di Bybit. Ha messo a disposizione 349.700 dollari in stablecoin e ha subito una perdita del 5% su ogni ordine per conquistare la fiducia di uno degli operatori della rete, noto come "Jimmy Green".

ZachXBT ha dichiarato che le operazioni si estendevano tra Hong Kong e la Cina continentale e che le informazioni fornite dal riciclatore lo hanno aiutato a identificare un gruppo di fondi collegati a Bybit per oltre 12 milioni di dollari; in seguito, Tether ha congelato 442.000 dollari in USDt (USDT) associati.

L’indagine offre una rara panoramica sui presunti intermediari che gestiscono le criptovalute rubate dalla Corea del Nord. Gli hacker collegati al Paese hanno rubato almeno 6,75 miliardi di dollari in asset digitali fino al 2025, secondo Chainalysis.

Come la Corea del Nord trasferisce le criptovalute rubate

È noto che gli hacker nordcoreani utilizzino un processo di riciclaggio articolato in più fasi. Un metodo consiste nel passare da una blockchain all'altra e scambiare token tramite exchange decentralizzati, bridge e altri servizi per offuscare il flusso dei fondi.

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Gli intermediari cinesi sono emersi come un anello importante di questo processo. Nel 2020, i procuratori statunitensi hanno incriminato due cittadini cinesi per aver riciclato oltre 100 milioni di dollari rubati da hacker nordcoreani a un exchange di criptovalute nel 2018.

Fonte: ZachXBT

Nel 2023, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato due trader crypto, uno di Hong Kong e l'altro della Cina, per il loro ruolo nell'aiutare la Corea del Nord a convertire criptovalute rubate e ad aggirare i controlli finanziari.

Attori cinesi presumibilmente impegnati nel riciclaggio di fondi di Bitget

ZachXBT ha anche collegato attori cinesi al riciclaggio dei fondi dell'exploit da 387,5 milioni di dollari ai danni di Bitget, avvenuto a settembre.

In un post su X del 28 settembre, ZachXBT ha dichiarato che gli attori cinesi presumibilmente impegnati nel riciclaggio di fondi per conto degli hacker nordcoreani cercavano apertamente supporto nei server Discord pubblici e nei canali Telegram gestiti dai servizi che utilizzavano. ZachXBT ha dichiarato che uno degli operatori era stato coinvolto anche nel riciclaggio dei fondi dell'exploit da 292 milioni di dollari ai danni di Kelp DAO, avvenuto ad aprile.

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