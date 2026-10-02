Fonte: ZachXBT
Nel 2023, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato due trader crypto, uno di Hong Kong e l'altro della Cina, per il loro ruolo nell'aiutare la Corea del Nord a convertire criptovalute rubate e ad aggirare i controlli finanziari.
ZachXBT ha anche collegato attori cinesi al riciclaggio dei fondi dell'exploit da 387,5 milioni di dollari ai danni di Bitget, avvenuto a settembre.
In un post su X del 28 settembre, ZachXBT ha dichiarato che gli attori cinesi presumibilmente impegnati nel riciclaggio di fondi per conto degli hacker nordcoreani cercavano apertamente supporto nei server Discord pubblici e nei canali Telegram gestiti dai servizi che utilizzavano. ZachXBT ha dichiarato che uno degli operatori era stato coinvolto anche nel riciclaggio dei fondi dell'exploit da 292 milioni di dollari ai danni di Kelp DAO, avvenuto ad aprile.
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