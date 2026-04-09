Sette membri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno inviato una lettera al presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Michael Selig, chiedendo chiarimenti in merito all’inerzia dell’agenzia riguardo all’insider trading sui prediction market e i contratti relativi a eventi legati a guerre e conflitti.

In una lettera inviata lunedì, i legislatori hanno affermato che la CFTC ha l'autorità, ai sensi del Commodity Exchange Act, di “applicare le proprie norme e regolamenti allo scopo di impedire l'elusione delle disposizioni relative agli swap previste dalla legge”. La dichiarazione suggerisce che i rappresentanti abbiano avallato la posizione di Selig secondo cui la commissione ha giurisdizione sui prediction market .

Tuttavia, i membri della Camera hanno espresso preoccupazione per il modo in cui la CFTC stava controllando i contratti su eventi “moralmente osceni”, compresi quelli relativi alle azioni militari statunitensi in Iran e Venezuela — in quei casi, c’erano operazioni sospette legate alla tempistica e agli esiti del coinvolgimento militare degli Stati Uniti.

“Tali operazioni corrotte meritano una supervisione rapida e decisa”, si legge nella lettera. “Permettere che questi contratti persistano solleva preoccupazioni inquietanti riguardo alla volontà e alla capacità della Commissione di svolgere un ruolo di regolamentazione a livello globale”.

Le controversie legali relative alla regolamentazione delle piattaforme di prediction market come Kalshi e Polymarket si stanno svolgendo sia a livello federale che statale. Diverse autorità statali statunitensi competenti in materia di gioco d’azzardo hanno intentato cause sostenendo che le società offrono illegalmente scommesse sportive, mentre la CFTC, sotto la guida di Selig, sostiene che i contratti sugli eventi presenti sulle piattaforme costituiscano swap e rientrino quindi nella sua giurisdizione federale.

I sette membri della Camera hanno chiesto a Selig di rispondere alle loro sei domande entro il 15 aprile.

In una delle sentenze più recenti, la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Terzo Circuito ha confermato una sentenza di primo grado che impedisce alle autorità di gioco del New Jersey di avviare azioni di contrasto contro Kalshi. Due dei tre giudici del circuito hanno affermato che la società aveva una “ragionevole possibilità di successo” nel sostenere che le leggi federali sulle commodity prevalgono sulle autorità statali.

Il direttore dell’enforcement della CFTC afferma che l’agenzia sta “monitorando” possibili casi di insider trading

La lettera inviata lunedì fa seguito alla risposta del direttore dell'enforcement della CFTC, David Miller, alle preoccupazioni relative all'insider trading, che hanno anche portato alla proposta di una legge da parte dei Democratici. Secondo Miller, la Commissione perseguirà solo i casi “contro coloro che divulgano informazioni riservate o effettuano operazioni sulla base di informazioni ottenute in modo illecito”, senza però dedicare risorse a casi “di minore rilevanza”.