CoreWeave, società quotata in borsa specializzata in infrastrutture cloud basate sull'intelligenza artificiale, ha reso noto mercoledì un accordo da 6 miliardi di dollari con la società di trading quantitativo Jane Street, in base al quale quest'ultima utilizzerà l'infrastruttura di cloud computing basata sull'intelligenza artificiale di CoreWeave per potenziare le proprie operazioni di trading e ricerca.
In base all'accordo, CoreWeave fornirà a Jane Street risorse di calcolo provenienti da diversi data center, come riportato nel comunicato della società.
Jane Street ha inoltre acquistato 1 miliardo di dollari in azioni ordinarie di Classe A di CoreWeave al prezzo di 109 dollari per azione, secondo quanto riferito da CoreWeave.
Mercoledì le azioni di CoreWeave (CRWV) hanno registrato un rialzo dell'1,5%, salendo a circa 119,04 dollari al momento della pubblicazione, secondo i dati di Yahoo Finance.
L'accordo arriva circa una settimana dopo che CoreWeave ha reso noto un accordo con Anthropic, in base al quale lo sviluppatore di IA utilizzerà l'infrastruttura di calcolo di CoreWeave per alimentare i propri modelli linguistici di grandi dimensioni Claude AI.
La svolta di CoreWeave verso l'IA precede di anni il cambiamento del settore del mining di criptovalute e mette in evidenza come i miner possano riutilizzare la propria infrastruttura per alimentare il calcolo ad alte prestazioni e sostenere i ricavi in calo in un contesto economico difficile.
CoreWeave domina settore del “neocloud”
CoreWeave è stata fondata nel 2017 come società di mining di criptovalute con il nome di Atlantic Crypto, prima di orientarsi verso le infrastrutture di cloud computing per l’intelligenza artificiale nel 2019.
Secondo gli analisti della società di gestione patrimoniale e ricerca sugli investimenti Bernstein, il passaggio dell’azienda alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, avvenuto con anni di anticipo rispetto all’afflusso del settore del mining di criptovalute in questo ambito, ha contribuito ad affermare CoreWeave come azienda leader nel settore del “neocloud”.
I fornitori di servizi “Neocloud” sono aziende di cloud computing basate su unità di elaborazione grafica (GPU), che alimentano i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale.
I fornitori di servizi cloud tradizionali basano le loro operazioni su unità di elaborazione di base (CPU) adatte all'esecuzione di siti web, piattaforme Web2, videogiochi, streaming multimediale e applicazioni.
Gli analisti hanno confrontato CoreWeave con IREN e Nebius, concludendo che “rispetto ai suoi concorrenti nel settore neocloud, CRWV dispone di gran lunga della macchina commerciale più potente”.
CoreWeave beneficia di un mix di accordi contrattuali e attività on-demand che generano ricavi, oltre a vantare una base clienti diversificata, ha affermato Bernstein.
“Nove dei dieci principali fornitori di modelli di IA ora utilizzano la piattaforma di CoreWeave”, hanno dichiarato i portavoce di CoreWeave a seguito dell'accordo con Anthropic ad aprile.