Il presidente della Commissione per i Servizi Finanziari della Camera French Hill, importante alleato repubblicano dell’industria delle criptovalute, è stato rieletto in Arkansas, ma dovrebbe perdere la presidenza della commissione dopo che i democratici hanno conquistato il controllo della Camera dei Rappresentanti nelle elezioni di metà mandato di martedì.

L’Associated Press ha dichiarato giovedì il vincitore, confermando la vittoria di Hill sul candidato democratico Chris Jones nel 2º distretto congressuale dell’Arkansas. Hill, che ha sponsorizzato il CLARITY Act e votato a favore del GENIUS Act, ha ricevuto una valutazione A dal gruppo di advocacy crypto Stand With Crypto, che lo classifica come fortemente favorevole alle criptovalute.

Fairshake, un super PAC (comitato di azione politica) sostenuto dall’industria delle criptovalute, ha promesso 1 milione di dollari per sostenere la campagna di rielezione di Hill a ottobre, nell’ambito dei suoi sforzi per mantenere al Congresso i legislatori favorevoli alle criptovalute.

La democratica californiana Maxine Waters, attuale esponente di minoranza di rango della Commissione per i Servizi Finanziari della Camera, è la principale candidata a sostituire Hill come presidente, secondo quanto riportato da Reuters.

I democratici hanno conquistato il controllo di entrambe le camere del Congresso nelle elezioni di metà mandato di martedì, aumentando l’incertezza sul futuro della legislazione statunitense sulle criptovalute e sulla possibilità di un maggiore controllo del settore. I super PAC sostenuti dalle criptovalute hanno speso oltre 176 milioni di dollari durante il ciclo elettorale.

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