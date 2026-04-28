I prodotti di investimento in criptovalute hanno continuato a registrare afflussi la scorsa settimana, mentre Bitcoin veniva scambiato ai livelli più alti dall’inizio di febbraio.

Gli exchange-traded product (ETP) crypto hanno registrato 1,2 miliardi di dollari in afflussi la scorsa settimana, segnando la quarta settimana consecutiva di crescita, ha riportato CoinShares lunedì.

La serie di afflussi è la più lunga finora quest’anno, con un totale di circa 3,9 miliardi di dollari nelle ultime quattro settimane, superando il precedente ciclo di 2,9 miliardi registrato a marzo.

Il totale degli asset in gestione (AUM) è salito a 155 miliardi di dollari, il livello più alto dal 1° febbraio, sostenuto da Bitcoin sopra i 76.000 $ per la prima volta dalla correzione di febbraio, ha dichiarato il responsabile della ricerca di CoinShares, James Butterfill.

Butterfill ha affermato che la crescita degli ETP crypto riflette probabilmente un miglioramento nella domanda istituzionale in un contesto di rialzo di Bitcoin. “Il mercato guarda ora alla decisione del FOMC del 28–29 aprile, che probabilmente sta contribuendo a una certa cautela marginale,” ha aggiunto.

Bitcoin guida gli afflussi mentre la maggior parte degli asset registra rialzi

La scorsa settimana Bitcoin ha guidato gli afflussi verso gli ETP, attirando 932,5 milioni di dollari e portando i flussi dall'inizio dell'anno a 4 miliardi di dollari. Secondo SoSoValue, gran parte di questi afflussi proveniva dagli exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti, che la scorsa settimana hanno registrato afflussi per circa 824 milioni di dollari.

Gli ETP su Ether si sono classificati al secondo posto con 192 milioni di dollari in afflussi, segnando la terza settimana consecutiva di guadagni superiori a 190 milioni di dollari, con afflussi da inizio anno che ora ammontano a 390 milioni di dollari.

Flussi degli ETP crypto per asset (in milioni di dollari USA). Fonte: CoinShares

I fondi su XRP sono tornati a registrare afflussi dopo aver registrato deflussi per 56 milioni di dollari la settimana precedente.

Nonostante l'andamento positivo, anche i prodotti short su Bitcoin hanno registrato modesti afflussi pari a 16,5 milioni di dollari. Tale dato è risultato sostanzialmente in linea con la media del mese precedente, il che suggerisce una domanda di copertura persistente ma non elevata, ha affermato Butterfill.

Gli ETF azionari legati alla blockchain hanno registrato afflussi settimanali record

L'analista ha inoltre osservato che gli ETF azionari legati alla blockchain hanno registrato una settimana record in termini di entrate.

Questi ETF hanno registrato afflussi pari a 617 milioni di dollari nelle ultime tre settimane, ha affermato Butterfill, sottolineando la crescente domanda di esposizione al settore più ampio della tecnologia e degli asset digitali.

A livello regionale, gli Stati Uniti hanno dominato con 1,1 miliardi di dollari in afflussi. La Germania ha registrato circa 62 milioni di dollari, più del doppio rispetto alla settimana precedente, mentre la Svizzera ha invertito i deflussi da 138 milioni di dollari della scorsa settimana con afflussi pari a 35 milioni di dollari.