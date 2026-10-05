Fairshake ha dichiarato che avrebbe sostenuto finanziariamente 32 candidati alla Camera, tutti favorevoli nel 2025 al disegno di legge CLARITY sulla struttura del mercato, mentre il provvedimento resta in sospeso al Senato.

Fairshake, il comitato di azione politica (PAC) sostenuto dai contributi di Coinbase, Ripple Labs e Andreessen Horowitz, ha annunciato che inizialmente spenderà complessivamente 6 milioni di dollari per sei candidati alla Camera dei rappresentanti, tra le 32 persone che il gruppo intende sostenere in vista delle elezioni di metà mandato statunitensi del 2026.

Lunedì Fairshake ha dichiarato che sosterrà 19 candidati repubblicani e 13 democratici uscenti nelle elezioni alla Camera degli Stati Uniti del 2026. Si prevede che il PAC spenderà più di 100 milioni di dollari in pubblicità a sostegno dei candidati alla Camera e al Senato nel 2026, inclusi almeno 30 milioni di dollari nella corsa al Senato in Ohio per sostenere il repubblicano Jon Husted contro il democratico Sherrod Brown.

«Fairshake è sempre stata e sempre sarà un’organizzazione focalizzata sui temi», ha dichiarato il portavoce di Fairshake Geoff Vetter. «Sosteniamo candidati favorevoli alle criptovalute che appoggiano l’innovazione americana in entrambi i partiti».

Secondo il PAC sostenuto dal settore crypto, tre candidati repubblicani e tre democratici riceveranno ciascuno 1 milione di dollari in spese pubblicitarie in vista delle elezioni di metà mandato del 2026. Tra questi politici figuravano, per i democratici, la rappresentante dell’Oregon Janelle Bynum, il rappresentante della California Derek Tran e il rappresentante del Nevada Steven Horsford; e, per i repubblicani, il rappresentante dell’Arkansas French Hill, il rappresentante del Michigan Bill Huizenga e il rappresentante del Wisconsin Bryan Steil.

Tutti i 32 candidati che Fairshake ha dichiarato avrebbero ricevuto il suo sostegno hanno votato per portare avanti il Digital Asset Market Clarity Act, un disegno di legge che avrebbe dovuto stabilire ruoli chiari per le agenzie finanziarie statunitensi nella supervisione degli asset digitali. Il provvedimento non ha superato un voto cruciale al Senato, lasciando incerto il futuro del disegno di legge sostenuto dai repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Molti sondaggi indicavano i democratici come favoriti per conquistare il controllo della maggioranza sia alla Camera sia al Senato nel 2027.

Vetter ha dichiarato ad agosto che Fairshake aveva «122 milioni di dollari in contanti disponibili» in vista delle elezioni di metà mandato, nell’ambito del suo piano per «contribuire a costruire il più grande gruppo parlamentare favorevole alle criptovalute nella storia americana». Il gruppo di tutela dei consumatori Public Citizen ha riferito che a giugno il PAC aveva speso 82 milioni di dollari in pubblicità contro o a sostegno di candidati, meno della metà dei 189 milioni di dollari che, secondo la sua stima, provenivano da gruppi di pressione e aziende allineati con il settore crypto.

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