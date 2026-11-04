Due anni dopo che il denaro crypto aveva contribuito a estromettere Sherrod Brown dal Senato, circa 64 milioni di dollari non sono bastati a impedirne il ritorno.

La vittoria di Brown sul repubblicano Jon Husted in Ohio ha inflitto al settore la sua più grande sconfitta elettorale delle elezioni di metà mandato del 2026, mentre i Democratici conquistavano il controllo di entrambe le camere del Congresso. La vittoria democratica mette inoltre la senatrice Elizabeth Warren, una delle più aspre critiche del settore crypto, in posizione per presiedere la Commissione bancaria del Senato.

Secondo Reuters, i super PAC crypto hanno speso circa 176 milioni di dollari in 100 collegi nel corso del ciclo elettorale, comprese le primarie, rispetto agli oltre 130 milioni del 2024. Fairshake e i PAC a esso affiliati hanno rappresentato 154,5 milioni di dollari distribuiti in 89 gare.

«Il prossimo Congresso porterà a Washington un contesto fondamentalmente diverso per il settore crypto, che dovrebbe aspettarsi controlli molto più approfonditi», ha dichiarato a Cointelegraph Kyle Bligen, direttore esecutivo del Decentralization Research Center.

Fairshake, intanto, si ritrova con oltre 67 milioni di dollari in vista delle elezioni del 2028. «I membri appena eletti e quelli già in carica avranno una scelta: proteggere i consumatori e i posti di lavoro americani oppure ostacolare il progresso», ha dichiarato in un’email a Cointelegraph il portavoce Geoff Vetter. «Osserveremo la situazione e il ’28 è una nuova mappa».

La scommessa da 64 milioni di dollari delle criptovalute in Ohio

L’Ohio è stata la scommessa più importante del settore, poiché i PAC crypto hanno investito oltre 64 milioni di dollari per mantenere il senatore Jon Husted in carica. Il suo avversario, l’ex senatore Sherrod Brown, ha vinto l’elezione speciale per completare il mandato dell’ex senatore JD Vance, che termina a gennaio 2029. Potrebbe puntare a un ruolo di rilievo nella Commissione agricoltura del Senato, che supervisiona la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Il ritorno di Brown è arrivato due anni dopo la più grande vittoria del settore crypto nel 2024, quando Fairshake ha speso 40 milioni di dollari per aiutare Bernie Moreno a sconfiggerlo nell’altro seggio senatoriale dell’Ohio. Alcuni leader del settore considerarono quel risultato un monito per il Congresso. Il cofondatore dell’exchange Gemini Cameron Winklevoss ha dichiarato su X: «Questo è ciò che succede quando fai arrabbiare l’esercito crypto».

Quest’anno, la spesa crypto ha rappresentato una parte di un flusso molto più ampio di denaro esterno. Le spese indipendenti nella gara hanno superato i 350 milioni di dollari, mentre Brown ha trasformato la spesa crypto in un tema della campagna, scrivendo in un messaggio elettorale: «Morirò dannato se saranno i miliardari crypto a decidere questa gara».

La sconfitta in Ohio potrebbe indebolire la percezione che sfidare i PAC crypto comporti un costo elettorale a Washington. Prima del voto, un lobbista repubblicano del settore crypto ha dichiarato a Politico che una vittoria di Brown avrebbe «reso inoffensiva la percepita spada di Damocle di Fairshake».

Dove sono finiti i soldi

Il Nebraska, intanto, ha offerto ai PAC crypto una vittoria significativa: il senatore Pete Ricketts ha mantenuto il seggio dopo che Defend American Jobs, affiliato a Fairshake, ha speso 13,5 milioni di dollari contro il candidato indipendente Dan Osborn.

«In quanto maggiori finanziatori della corsa al Senato in Nebraska, siamo orgogliosi di aver aiutato il senatore Ricketts a superare le difficoltà di un ciclo combattuto», ha scritto Vetter. «Fairshake ha svolto un ruolo significativo nella vittoria in gare competitive in tutto il Paese nel 2026 e lo rifaremo nel 2028». Le altre vittorie del PAC al Senato sono arrivate in roccaforti repubblicane, tra cui Barry Moore in Alabama e Andy Barr in Kentucky.

Altre spese non hanno prodotto i risultati desiderati, sia nelle primarie sia a novembre. I circa 10 milioni di dollari spesi dalla rete Fairshake contro Juliana Stratton nelle primarie democratiche dell’Illinois non sono bastati a impedirne la candidatura. In seguito ha vinto il seggio al Senato. In Massachusetts, John Deaton ha perso nonostante i circa 700.000 dollari spesi dal Commonwealth Unity Fund, sostenuto dal settore crypto, per aiutarlo a essere eletto. Ken Paxton, sostenuto dai PAC crypto nel ballottaggio repubblicano texano vinto contro John Cornyn, ha poi perso contro James Talarico.

Alla Camera è arrivata un’altra battuta d’arresto quando il presidente della sottocommissione sugli asset digitali Bryan Steil ha perso contro il democratico Mitchell Berman nonostante 1,9 milioni di dollari di finanziamenti dai PAC crypto.

La strada da seguire per il settore crypto

Il cambio di controllo del Congresso potrebbe rallentare la legislazione sulle criptovalute, ma Mike Belshe, CEO e cofondatore di BitGo, ha affermato che i risultati elettorali non cambieranno la traiettoria del settore. «Il settore crypto ha continuato ad avanzare sotto amministrazioni e maggioranze politiche diverse. Il GENIUS Act è ora legge, le norme sulle stablecoin stanno avanzando e le autorità di regolamentazione continuano a lavorare sulla tokenizzazione e sui mercati degli asset digitali.»



Le vittorie democratiche potrebbero inoltre portare in Senato sostenitori del settore crypto. Il gruppo di advocacy Stand With Crypto ha identificato 19 candidati vincitori al Senato come favorevoli alle criptovalute e otto come contrari, con 33 delle 35 gare per il Senato assegnate alle 21:45 UTC del 4 novembre.

Nonostante la spesa dei PAC crypto contro di lui in Texas, Talarico ha votato a favore della riserva di Bitcoin del Texas in qualità di parlamentare statale ed è considerato dal gruppo un forte sostenitore del settore crypto.

Per i sostenitori del settore, la prossima sfida consiste nel costruire rapporti con i legislatori entranti. Jessica Martinez, direttrice delle politiche statunitensi presso Fireblocks, ha dichiarato a Cointelegraph che molti membri appena eletti avevano una documentazione limitata sul settore crypto, rendendo «fondamentale educare i membri fin dall’inizio» per contribuire a definire l’agenda politica democratica.

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