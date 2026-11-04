Nonostante la spesa dei PAC crypto contro di lui in Texas, Talarico ha votato a favore della riserva di Bitcoin del Texas in qualità di parlamentare statale ed è considerato dal gruppo un forte sostenitore del settore crypto.
Per i sostenitori del settore, la prossima sfida consiste nel costruire rapporti con i legislatori entranti. Jessica Martinez, direttrice delle politiche statunitensi presso Fireblocks, ha dichiarato a Cointelegraph che molti membri appena eletti avevano una documentazione limitata sul settore crypto, rendendo «fondamentale educare i membri fin dall’inizio» per contribuire a definire l’agenda politica democratica.
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