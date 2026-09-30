A febbraio, ai.com ha attirato abbastanza traffico da mandare in crash il sito dopo uno spot da 15 milioni di dollari al Super Bowl, ma mesi dopo gli utenti si chiedono ancora che fine abbia fatto il loro agente AI promesso.

Crypto.com afferma che la sua iniziativa dedicata agli agenti AI personali, presentata come in grado di svolgere un’ampia gamma di attività, dal trading azionario all’aggiornamento dei profili di incontri online, è ancora in fase di sviluppo, mesi dopo un debutto al Super Bowl che ha attirato così tanta attenzione da mandare in crash il sito.

Ai.com, una divisione di Crypto.com, ha promosso il lancio della sua piattaforma AI con uno spot da 15 milioni di dollari durante il quarto quarto del Super Bowl a febbraio. Il sito è andato in crash nel giro di pochi minuti, mentre utenti curiosi si affollavano per prenotare un handle per il proprio agente AI personale.

Tuttavia, quasi otto mesi dopo, il sito continua a mostrare un messaggio secondo cui la generazione degli agenti AI è in coda a causa dell’elevata domanda.

ai.com's message to users regarding the status of their AI agent. Fonte: ai.com

Interpellato da Cointelegraph, un portavoce di Crypto.com ha confermato che la piattaforma di agenti AI è ancora in fase di sviluppo. «ai.com continua a lavorare in modalità stealth; saremo lieti di fornire maggiori dettagli quando lanceremo completamente il servizio al pubblico», ha dichiarato.

L’attesa prolungata arriva mentre gli exchange concorrenti hanno già iniziato a offrire assistenti AI focalizzati su attività più circoscritte, come il trading e la gestione del portafoglio.

Martedì, Robinhood ha annunciato nuovi agenti AI integrati nell’app, in grado di effettuare trading automatizzato. A luglio, Kraken ha aggiunto strumenti finanziari basati sull’AI per aiutare gli utenti a individuare opportunità di investimento e operazioni in base ai propri obiettivi finanziari. A giugno, Bitget ha lanciato il proprio assistente AI per il trading di criptovalute, GetAgent.

L’agente di Ai.com deve affrontare una forte concorrenza

La piattaforma di agenti AI di Ai.com mira ad andare oltre le attività finanziarie. L’annuncio del lancio a febbraio descriveva agenti personali in grado di organizzare il lavoro, inviare messaggi, operare tra diverse applicazioni e realizzare progetti. Affermava inoltre che gli agenti avrebbero potuto sviluppare autonomamente le funzionalità mancanti e condividere tali miglioramenti con l’intera rete.

Tuttavia, negli ultimi sei mesi i principali sviluppatori di AI hanno ampliato la capacità dei propri assistenti di svolgere attività quotidiane.

A marzo, Anthropic ha introdotto l’uso del computer in Claude Cowork; a luglio OpenAI ha seguito l’esempio con ChatGPT Work, un agente progettato per completare attività in più passaggi tra applicazioni e file collegati.

Crypto.com continua a investire nell’AI

Crypto.com ha lanciato nel frattempo altri servizi di IA. A marzo, ha introdotto un’integrazione con OpenClaw, consentendo ai clienti di implementare un agente personale di trading basato sull’IA che gestisce l’esecuzione delle operazioni.

Sempre a marzo, Crypto.com ha annunciato una riduzione della forza lavoro di circa il 12%, citando l’integrazione dell’AI a livello aziendale. All’epoca, un portavoce ha dichiarato a Cointelegraph che i tagli rientravano nei piani per dare priorità alle risorse intorno alle principali aree di crescita.

A febbraio, Crypto.com ha inoltre ottenuto la certificazione ISO/IEC 42001:2023, uno standard internazionale per i sistemi di gestione dell’AI che riguarda la governance e lo sviluppo e la distribuzione responsabili.

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