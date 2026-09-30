Interpellato da Cointelegraph, un portavoce di Crypto.com ha confermato che la piattaforma di agenti AI è ancora in fase di sviluppo. «ai.com continua a lavorare in modalità stealth; saremo lieti di fornire maggiori dettagli quando lanceremo completamente il servizio al pubblico», ha dichiarato.
L’attesa prolungata arriva mentre gli exchange concorrenti hanno già iniziato a offrire assistenti AI focalizzati su attività più circoscritte, come il trading e la gestione del portafoglio.
Martedì, Robinhood ha annunciato nuovi agenti AI integrati nell’app, in grado di effettuare trading automatizzato. A luglio, Kraken ha aggiunto strumenti finanziari basati sull’AI per aiutare gli utenti a individuare opportunità di investimento e operazioni in base ai propri obiettivi finanziari. A giugno, Bitget ha lanciato il proprio assistente AI per il trading di criptovalute, GetAgent.
La piattaforma di agenti AI di Ai.com mira ad andare oltre le attività finanziarie. L’annuncio del lancio a febbraio descriveva agenti personali in grado di organizzare il lavoro, inviare messaggi, operare tra diverse applicazioni e realizzare progetti. Affermava inoltre che gli agenti avrebbero potuto sviluppare autonomamente le funzionalità mancanti e condividere tali miglioramenti con l’intera rete.
Tuttavia, negli ultimi sei mesi i principali sviluppatori di AI hanno ampliato la capacità dei propri assistenti di svolgere attività quotidiane.
A marzo, Anthropic ha introdotto l’uso del computer in Claude Cowork; a luglio OpenAI ha seguito l’esempio con ChatGPT Work, un agente progettato per completare attività in più passaggi tra applicazioni e file collegati.
Crypto.com ha lanciato nel frattempo altri servizi di IA. A marzo, ha introdotto un’integrazione con OpenClaw, consentendo ai clienti di implementare un agente personale di trading basato sull’IA che gestisce l’esecuzione delle operazioni.
Sempre a marzo, Crypto.com ha annunciato una riduzione della forza lavoro di circa il 12%, citando l’integrazione dell’AI a livello aziendale. All’epoca, un portavoce ha dichiarato a Cointelegraph che i tagli rientravano nei piani per dare priorità alle risorse intorno alle principali aree di crescita.
A febbraio, Crypto.com ha inoltre ottenuto la certificazione ISO/IEC 42001:2023, uno standard internazionale per i sistemi di gestione dell’AI che riguarda la governance e lo sviluppo e la distribuzione responsabili.
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