La valutazione di OpenAI potrebbe raggiungere 1.400 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento: rapporto
Secondo quanto riferito, OpenAI starebbe cercando altri 30 miliardi di dollari dagli investitori, mentre lo sviluppatore di ChatGPT rinvia al 2027 il tanto atteso debutto sui mercati pubblici.
OpenAI, lo sviluppatore di ChatGPT, starebbe puntando a raccogliere altri 30 miliardi di dollari, una somma che potrebbe portare la valutazione della società a 1.400 miliardi di dollari, rendendola una delle aziende di maggior valore al mondo ancor prima della quotazione in borsa.
Citando persone a conoscenza della questione, Bloomberg ha riferito martedì che OpenAI si trova nelle fasi iniziali delle discussioni per il nuovo round di finanziamento, con la domanda degli investitori a trainare le trattative.
La valutazione proposta sarebbe superiore di circa il 64% rispetto agli 852 miliardi di dollari della valutazione di OpenAI a marzo, quando la società ha raccolto 122 miliardi di dollari.
Le discussioni sulla raccolta di capitali arrivano mentre OpenAI spinge il suo tanto atteso debutto sui mercati pubblici al 2027, come minimo. Il CEO Sam Altman ha dichiarato all’inizio di questo mese che una quotazione nel 2026 sarebbe stata «sconsigliabile», mentre la società si concentra sulla sicurezza dell’IA. OpenAI ha depositato riservatamente la documentazione per un’offerta pubblica iniziale presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti a giugno.
Parlando di sicurezza, Altman è intervenuto davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite all’inizio di questo mese sui potenziali rischi posti da sistemi di IA sempre più potenti.
Nel frattempo, la rivale Anthropic, sviluppatrice di Claude, sta procedendo con i piani per quotarsi quest’anno attraverso un’IPO che potrebbe portare la valutazione della società oltre i 2.000 miliardi di dollari.
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