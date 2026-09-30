«Credo di assistere a un'autoregolamentazione straordinaria. E capiscono di dover autoregolamentarsi», ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.
L'accordo è stato firmato alla Casa Bianca dal CEO di Google Sundar Pichai, dal CEO di Anthropic Dario Amodei, dal CEO di Meta Mark Zuckerberg, dal presidente di OpenAI Greg Brockman, dal CEO di Nvidia Jensen Huang e dal CEO di xAI Elon Musk.
L'incontro ha affrontato la sicurezza dell'IA, la crescita del settore e lo sviluppo dei data center, mentre Trump ha escluso una joint venture tra Stati Uniti e Cina per sviluppare l'IA.
È avvenuto inoltre lo stesso giorno in cui Trump ha firmato un ordine esecutivo che ordinava al ramo esecutivo di usare «Super Intelligence» invece di «Artificial Intelligence», sostenendo che il termine «cattura più adeguatamente la promessa, il potenziale e le capacità in rapido sviluppo di queste tecnologie».
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