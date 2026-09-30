Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i dirigenti del settore tecnologico hanno firmato un accordo volontario volto a garantire che i loro modelli di IA “si comportino come previsto”.

L’accordo arriva in un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza dei sistemi di IA di frontiera sempre più capaci. Trump si è opposto a un rallentamento, citando la competizione con la Cina. L’accordo attribuisce alle aziende che sviluppano i sistemi gran parte della responsabilità della gestione dei rischi dell’IA.

L’accordo della Casa Bianca, intitolato “Impegno congiunto sulle responsabilità relative all’IA di frontiera”, prevede controlli interni, audit esterni indipendenti e supervisione a livello dei consigli di amministrazione “per garantire che i loro modelli non violino né accedano ai sistemi tecnici in modi non intenzionali”. L’accordo lascia inoltre aperta la possibilità di trasformare tali impegni in leggi o regolamenti, affermando che col tempo potrebbe essere opportuno farlo.

Fonte: Rapid Response 47

«Credo di assistere a un'autoregolamentazione straordinaria. E capiscono di dover autoregolamentarsi», ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.

L'accordo è stato firmato alla Casa Bianca dal CEO di Google Sundar Pichai, dal CEO di Anthropic Dario Amodei, dal CEO di Meta Mark Zuckerberg, dal presidente di OpenAI Greg Brockman, dal CEO di Nvidia Jensen Huang e dal CEO di xAI Elon Musk.

L'incontro ha affrontato la sicurezza dell'IA, la crescita del settore e lo sviluppo dei data center, mentre Trump ha escluso una joint venture tra Stati Uniti e Cina per sviluppare l'IA.

È avvenuto inoltre lo stesso giorno in cui Trump ha firmato un ordine esecutivo che ordinava al ramo esecutivo di usare «Super Intelligence» invece di «Artificial Intelligence», sostenendo che il termine «cattura più adeguatamente la promessa, il potenziale e le capacità in rapido sviluppo di queste tecnologie».

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