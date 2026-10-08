L’ex governatore di New York Andrew Cuomo ha esortato il settore delle criptovalute a bilanciare il proprio sostegno a democratici e repubblicani se vuole che venga approvata una legge federale sulle criptovalute.

Il forte sostegno del settore delle criptovalute ai repubblicani statunitensi ha allontanato i democratici, il cui appoggio è necessario per approvare una legge federale sulle criptovalute, afferma l’ex governatore di New York Andrew Cuomo.

Parlando martedì a un panel con il CEO di OKX Star Xu al Token2049, Cuomo ha affermato che il settore «credeva nell’investire pesantemente nel Partito Repubblicano» come mezzo per ottenere l’approvazione del CLARITY Act.

I comitati di azione politica incentrati sulle criptovalute monitorati da Tech Influence Watch hanno speso 54,3 milioni di dollari per sostenere i repubblicani nel ciclo elettorale del 2026, rispetto ai 26,2 milioni di dollari spesi per sostenere i democratici. Secondo gli ultimi dati del tracker, verificati giovedì, altri 23,2 milioni di dollari sono stati spesi per opporsi ai democratici.

Crypto PAC expenditures by party. Fonte: Tech Influence Watch

«Quando investite pesantemente nel Partito Repubblicano, per definizione finirete per alienarvi i Democratici», ha dichiarato Cuomo.

A giovedì, un mercato predittivo di Kalshi indicava intorno al 61% la probabilità che i Democratici conquistassero entrambe le camere del Congresso. Cuomo ha affermato che un Congresso controllato dai Democratici potrebbe cercare di fare marcia indietro sulle iniziative delle agenzie in materia di criptovalute oppure collaborare con l’amministrazione Trump per approvare l’intero CLARITY Act.

«Servono i Democratici per approvare il disegno di legge. Servono i Repubblicani. Dovete essere più equilibrati».

Cuomo: i Democratici non sono contrari alle criptovalute

Cuomo ha inoltre contestato la percezione secondo cui i Democratici sarebbero intrinsecamente contrari alla tecnologia delle criptovalute.

«C’è la sensazione che i Democratici siano contrari alle criptovalute», ha affermato.

Andrew Cuomo parla al Token2049. Fonte: Aubrey Paller/Cointelegraph

«In realtà, potrei sostenere che la tecnologia delle criptovalute è esattamente adatta al Partito Democratico», ha aggiunto. «Dà potere a persone che altrimenti non avrebbero accesso ai prodotti finanziari, e il Partito Democratico ha lavorato per farlo per tutta la sua storia».

La legislazione sulle criptovalute ha ottenuto il sostegno di entrambi i partiti, sebbene i Repubblicani siano stati più uniti nel sostenere i principali disegni di legge. Nel luglio 2025, 78 deputati Democratici si sono uniti a 216 Repubblicani per approvare il CLARITY Act alla Camera, mentre 134 Democratici hanno votato contro. Separatamente, 18 senatori Democratici hanno sostenuto il GENIUS Act, approvato dal Senato nel giugno 2025.

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Tutti i senatori Democratici e quattro Repubblicani hanno votato contro l’avanzamento del CLARITY Act in un voto procedurale di settembre, sebbene molte delle preoccupazioni dell’epoca fossero legate a potenziali conflitti di interesse riguardanti le attività crypto di Trump

Successivamente, sette senatori Democratici hanno rilasciato una dichiarazione congiunta riaffermando il loro impegno ad approvare il CLARITY Act.

Fairshake, un PAC focalizzato sulle criptovalute, ha dichiarato lunedì che sosterrà 32 candidati alla Camera nelle elezioni di metà mandato di novembre, tra cui 19 Repubblicani e 13 Democratici.

Rivista: C’è ancora qualche possibilità di salvare il CLARITY Act?