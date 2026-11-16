Lunedì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di esaminare il ricorso della banca focalizzata sulle criptovalute Custodia, ponendo di fatto fine all’ultimo tentativo legale della banca di ottenere l’accesso diretto al sistema di pagamenti della Federal Reserve.

Custodia è una banca con statuto del Wyoming fondata da Caitlin Long. Dal 2020 la banca sta cercando di ottenere un master account presso la Fed, che le consentirebbe di elaborare i pagamenti direttamente senza fare affidamento su istituzioni finanziarie terze.

Ora, la decisione di lunedì della Corte Suprema significa che resterà in vigore una sentenza precedente che consente alla Fed di respingere le richieste delle banche idonee.

Il caso mette in luce alcune delle difficoltà che le banche attive nel settore delle criptovalute incontrano nell’ottenere l’accesso diretto al sistema di pagamenti statunitense. Tuttavia, anche se le banche con statuto statale sono idonee a ottenere master account, la Fed non è obbligata ad approvare ogni richiesta.

In un’opinione dissenziente emessa a marzo, il giudice della Corte d’appello federale statunitense Timothy Tymkovich ha criticato la decisione della corte d’appello di lasciare alle banche della Federal Reserve discrezionalità sui master account.

«Senza un master account, una banca non può operare nel moderno sistema bancario», ha scritto Tymkovich, sostenendo che la sentenza conferisce di fatto alla Fed il potere di annullare le decisioni delle autorità bancarie statali.

Una cronologia degli eventi

Custodia ha fatto causa per la prima volta alla Federal Reserve nel 2022, dopo aver atteso circa due anni per una decisione sulla sua richiesta di master account. La Federal Reserve Bank of Kansas City ha finito per respingere la richiesta nel gennaio 2023, citando preoccupazioni sui rischi legati al modello di business della banca focalizzato sulle criptovalute.

Nell’ottobre 2025, una corte d’appello federale si è pronunciata contro Custodia, stabilendo che le banche della Federal Reserve non erano tenute a concedere master account a ogni istituzione idonea.

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Cointelegraph aveva precedentemente riferito che la corte aveva rifiutato di riesaminare la propria decisione a marzo. Ciò ha spinto Custodia a portare il caso davanti alla Corte Suprema.

Anche il ricorso della banca ha ricevuto il sostegno della Blockchain Association, che ha sostenuto che la facoltà della Fed di respingere le richieste potrebbe indebolire l’autorità delle autorità di regolamentazione bancaria statali.

La senatrice Cynthia Lummis e l’ex senatore Patrick Toomey hanno inoltre depositato una memoria presso la Corte Suprema ad agosto, a sostegno del ricorso di Custodia.

La decisione odierna arriva mentre altre banche focalizzate sulle criptovalute cercano di ottenere l’accesso al sistema di pagamenti della Fed. A marzo, Kraken Financial ha ricevuto l’approvazione per un conto limitato dalla Federal Reserve Bank of Kansas City, la stessa banca regionale che aveva respinto la richiesta di Custodia.

In particolare, il conto di Kraken è stato approvato per un periodo iniziale di un anno e le consente di inviare e ricevere pagamenti attraverso il sistema Fedwire della Fed. Tuttavia, il conto presenta restrizioni e non offre tutti i servizi di un master account completo.

Guardando al futuro, Custodia potrebbe ancora essere in grado di presentare una nuova richiesta di master account o cercare un accesso limitato al sistema di pagamenti della Fed nell’ambito di una proposta distinta.

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