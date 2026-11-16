La camera bassa del parlamento tedesco ha approvato un disegno di legge che consentirebbe alle autorità doganali di congelare temporaneamente criptovalute e altri asset di valore elevato sospettati di avere un’origine illecita, senza avviare prima un’indagine penale.

Venerdì il Bundestag ha approvato il disegno di legge sulla riforma doganale nell’ambito di un’iniziativa più ampia volta a contrastare il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata. La procedura proposta riguarderebbe asset dal valore superiore a 100.000 euro e menziona esplicitamente le criptovalute.

Secondo il testo del disegno di legge approvato dai legislatori, le autorità potrebbero trattenere gli asset per un massimo di 30 giorni qualora vi siano indicazioni concrete di un’origine illecita, secondo una versione tradotta. Tuttavia, la presentazione di una richiesta di confisca potrebbe sospendere tali termini in attesa della decisione di un tribunale e, nei casi contestati, un tribunale dovrebbe accertare che gli asset avessero un’origine illecita prima di ordinarne la confisca, ponendo di fatto l’onere della prova a carico del titolare delle criptovalute.

Il deputato del Partito Socialdemocratico tedesco Ingo Vogel ha dichiarato che tali poteri consentirebbero alle autorità di perseguire asset sospetti anche quando non vi sono ancora i presupposti per aprire un procedimento penale, secondo il riepilogo del Bundestag sul dibattito relativo al disegno di legge.

Il disegno di legge richiede ancora il consenso del Bundesrat, la camera alta del parlamento tedesco, ed è destinato a entrare in vigore il 1° gennaio 2027.

Gli avvocati contestano i poteri di sequestro degli asset

L’Associazione federale degli avvocati tedesca, nota come BRAK, in precedenza si era opposta alla bozza del governo in una dichiarazione del 28 ottobre, avvertendo che il significato di origine illecita è troppo vago e rischia di trattare la mancanza di documentazione come prova di ricchezza illecita.

L’associazione ha indicato come esempio gli asset ereditati attraverso generazioni, per i quali i proprietari potrebbero non disporre di una documentazione completa. Ha inoltre messo in dubbio quale valore aggiunto avrebbe la procedura amministrativa rispetto alle norme tedesche esistenti sulla confisca penale.

Anche Bundesblock, l’associazione tedesca dell’industria blockchain, ha sollevato dubbi sul trattamento degli asset digitali in una memoria del 31 marzo relativa a una bozza precedente. All’epoca aveva avvertito che l’analisi della blockchain non dovrebbe essere automaticamente considerata una prova della proprietà o del controllo e che un’errata attribuzione di un wallet potrebbe persino violare i diritti fondamentali.

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Il giudice di Movie2k propone un accordo sui Bitcoin

La Germania ha già effettuato ingenti sequestri di criptovalute in base alla legge vigente. Come riferito da Cointelegraph, nel 2024 le autorità della Sassonia hanno venduto 49.858 Bitcoin (BTC) collegati all’indagine sulla pirateria di Movie2k, raccogliendo circa 2,6 miliardi di euro, ovvero 2,8 miliardi di dollari. All’epoca, i procuratori affermarono che i proventi restavano sotto sequestro in attesa di una decisione del tribunale sulla confisca.

In un recente sviluppo, venerdì la testata locale MDR ha riferito che un giudice di Lipsia ha proposto di porre fine al procedimento contro il principale imputato in cambio di 40.000 BTC e di un pagamento di 38 milioni di euro alle potenziali vittime. La proposta è ancora al vaglio.

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