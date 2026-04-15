Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato una procedura di risarcimento per le vittime dello schema Ponzi crypto da 4 miliardi di dollari OneCoin, utilizzando asset confiscati ad alcuni degli ideatori del progetto.

Il Dipartimento ha dichiarato lunedì che oltre 40 milioni di dollari in asset confiscati sono disponibili per risarcire chiunque abbia acquistato OneCoin tra il 2014 e il 2019 e abbia registrato una perdita netta.

Jay Clayton, procuratore degli Stati Uniti per Manhattan, ha affermato che il processo di compensazione rappresenta “un passo importante verso la restituzione dei fondi alle persone colpite.”

OneCoin è stato lanciato nel 2014 con l’obiettivo di superare Bitcoin (BTC) e, nonostante sia arrivato a diventare la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, è successivamente crollato quando gli utenti hanno scoperto che le monete non avevano alcuna utilità e le autorità di tutto il mondo hanno avviato indagini sull’operazione.

Prima del suo crollo, OneCoin era arrivata a diventare la seconda crypto per capitalizzazione di mercato. Fonte: YouTube

“Tra il 2014 e il 2019, i fondatori di OneCoin hanno venduto una menzogna mascherata da criptovaluta, causando alle vittime perdite per oltre 4 miliardi di dollari in tutto il mondo”, ha affermato Clayton. “Sebbene nessun risarcimento possa riparare completamente il danno, il nostro Ufficio continuerà a lavorare per sequestrare i proventi illeciti, dando priorità alla restituzione del denaro alle vittime.”

La cofondatrice di OneCoin è scomparsa, un altro è stato condannato a 20 anni

OneCoin è stato lanciato da Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood in Bulgaria e ha iniziato a operare negli Stati Uniti intorno al 2015.

Il Dipartimento di Giustizia stima che tra il 2014 e la fine del 2016 lo schema abbia sottratto oltre 4 miliardi di dollari a circa 3,5 milioni di vittime. Tuttavia, alcune stime indicano perdite globali fino a 19 miliardi di dollari.

Prima del collasso di OneCoin, diverse banche centrali — tra cui quelle di Lettonia, Svezia e Norvegia — avevano messo in guardia gli investitori contro la criptovaluta, segnalando il rischio che si trattasse di uno schema Ponzi.

La polizia bulgara ha infine fatto irruzione nella sede di OneCoin nel 2018, arrestando Greenwood, il quale è stato condannato a 20 anni di carcere nel settembre 2023 per il suo ruolo nello schema.

Ignatova è stata vista l’ultima volta nel 2017 mentre si imbarcava su un volo diretto ad Atene. Figura tra i “Ten Most Wanted Fugitives” dell’Federal Bureau of Investigation, che offre una ricompensa di 5 milioni di dollari per informazioni utili alla sua cattura e condanna.