La Ethereum Economic Zone (EEZ) ha testato una transazione atomica tra la mainnet di Ethereum e una rete layer 2, secondo quanto dichiarato da un collaboratore del progetto.

Martedì, il collaboratore di EEZ Eduardo Antuña Díez ha condiviso la transazione e l’ha definita la “prima transazione cross-chain atomica” da L1 a L2. I log della transazione registrano una chiamata cross-chain che trasferisce 0,001 Ether (ETH) e un aggiornamento dello stato per un rollup.

In una transazione atomica, le azioni collegate tra le reti o vanno tutte a buon fine oppure vengono tutte annullate se una qualsiasi parte fallisce.

A marzo, gli sviluppatori che lavorano a EEZ hanno dichiarato che il framework era stato progettato per consentire ai rollup di interagire tra loro e con la mainnet di Ethereum all’interno di una singola transazione, senza affidarsi ai bridge. Il progetto mira a ricollegare la liquidità e le applicazioni distribuite tra reti L2 separate.

Friederike Ernst, cofondatrice di Gnosis, aveva precedentemente dichiarato a Cointelegraph che la mancanza di componibilità sincrona costringe i protocolli a mantenere deployment separati tra le L2, frammentando la liquidità in più mercati.

Jakub Gregus, cofondatore del protocollo di finanza decentralizzata Hydration, ha definito la dimostrazione “una delle tappe fondamentali più importanti” nel settore delle criptovalute, affermando che la tecnologia potrebbe apportare benefici diretti a Ethereum.

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