Gli investitori di alcune delle maggiori economie europee hanno considerato le criptovalute più adatte dei piani pensionistici alla creazione di ricchezza duratura: il 19% degli intervistati ha scelto le criptovalute, mentre l’8% ha optato per i piani pensionistici tradizionali.

Gli investitori statunitensi hanno continuato a preferire i piani pensionistici tradizionali: il 21% ha scelto i conti pensionistici, mentre solo il 12% ha optato per le criptovalute, secondo un sondaggio di OKX condotto giovedì su 1.932 adulti di età compresa tra 18 e 88 anni che avevano già investito in criptovalute. Il sondaggio è stato condotto da Pollfish tra il 14 e il 18 ottobre negli Stati Uniti, in Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia.

Il settore immobiliare è stata la scelta principale per la ricchezza duratura: il 34% di tutti gli intervistati ha scelto questa ampia categoria, anteponendola agli asset digitali e ai conti pensionistici come l’asset più associato alla ricchezza duratura.

I giovani europei hanno già espresso preoccupazioni sulla possibilità che i loro piani pensionistici garantiscano un reddito sufficiente. Circa il 43% dei 2.000 europei intervistati tra i 18 e i 35 anni prevedeva che le proprie pensioni sarebbero state insufficienti, secondo un sondaggio del maggio 2026 condotto dall’unità di coinvolgimento dei cittadini di Friends of Europe, Debating Europe.

«Quando gli investitori sotto i 45 anni su entrambe le sponde dell’Atlantico considerano le criptovalute parte della loro ricchezza a lungo termine, significa che le criptovalute fanno ormai parte del modo in cui le persone guardano alle proprie finanze», ha dichiarato Erald Ghoo, CEO di OKX Europe. Ha affermato che il ruolo delle criptovalute nel piano patrimoniale diventerà «più importante» man mano che questi investitori invecchieranno e diventeranno più ricchi.

Più della metà degli investitori statunitensi prevede di aumentare le proprie disponibilità in criptovalute, mentre i boomer rimangono scettici

Quasi la metà degli investitori europei, il 47%, prevede di aumentare le proprie disponibilità, compreso il 13% che pianifica un aumento significativo. Considerando tutte le fasce d’età, il 51% prevede di aumentare la propria allocazione in criptovalute. I boomer sono l’eccezione: il 55% afferma che le criptovalute non sono importanti per la ricchezza generazionale.

Escludendo i boomer, gli investitori statunitensi sono generalmente più ottimisti sul ruolo delle criptovalute nei propri portafogli: il 55% dei partecipanti intervistati prevede di aumentare la propria allocazione nei prossimi cinque anni e il 22% pianifica un aumento significativo.

Tuttavia, i boomer statunitensi erano più pessimisti sulle criptovalute: il 65% ha affermato che le criptovalute non erano affatto importanti per la costruzione della ricchezza generazionale, rispetto al 44% dei boomer europei.

Articolo correlato: Le preoccupazioni sul settlement spingono Euronext a sospendere l’ETP Zcash di CoinShares prima del debutto

L’amministrazione Trump amplia l’accesso agli asset alternativi nei piani pensionistici

Per essere precisi, gli americani sono anche più scettici sul ruolo delle criptovalute nei conti pensionistici. Un sondaggio di agosto del National Institute on Retirement Security ha rilevato che il 77% degli americani considera rischiose le criptovalute nei piani pensionistici aziendali, compreso il 46% che le ritiene molto rischiose.

In precedenza, tuttavia, l’amministrazione Trump aveva adottato misure per ampliare l’accesso agli asset alternativi nei piani pensionistici. Nel maggio 2025, il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha revocato le linee guida specifiche sulle criptovalute che avevano invitato i fiduciari dei piani 401(k) a esercitare «estrema cautela» nel valutare gli investimenti in criptovalute, tornando invece a un approccio neutrale che non approva né scoraggia le criptovalute.

Nell’agosto 2025, il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che incaricava le agenzie federali di ampliare l’accesso agli asset alternativi nei piani 401(k), compresa l’esposizione agli asset digitali attraverso determinati veicoli d’investimento.

Nel marzo 2026, il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha pubblicato una proposta preliminare volta ad ampliare le opzioni d’investimento nei piani pensionistici 401(k), includendo criptovalute e investimenti alternativi.

Nel giugno 2026, i senatori Bernie Sanders ed Elizabeth Warren e il rappresentante Bobby Scott hanno esortato il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti a ritirare la propria proposta di consentire gli asset digitali nei piani pensionistici, sostenendo che la politica «esporrebbe i conti pensionistici ad asset eccezionalmente volatili, come la valuta digitale».

Rivista: Hai commesso un errore «in buona fede» con le imposte sulle criptovalute? Un nuovo disegno di legge offre una via d’uscita