Evernorth si appresta a diventare una società quotata con una tesoreria in XRP dopo che gli azionisti della società veicolo a assegno in bianco Armada Acquisition Corp. II hanno approvato la combinazione aziendale proposta.

La transazione dovrebbe concludersi il 7 ottobre, mentre le azioni della società risultante dalla combinazione dovrebbero iniziare a essere negoziate sul Nasdaq con il ticker XRPN il giorno successivo, subordinatamente alle restanti condizioni di chiusura.

Il voto supera un ostacolo importante dopo che Evernorth ha depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense a marzo il proprio prospetto di registrazione Form S-4. Il prospetto di registrazione è stato dichiarato efficace ad agosto, lasciando l’approvazione degli azionisti come uno dei passaggi restanti prima della quotazione sul Nasdaq.

Al momento della chiusura, Evernorth prevede di detenere circa 473 milioni di XRP, il che, secondo la società, la renderebbe la più grande società quotata con una tesoreria esclusivamente in XRP.

Secondo l’ annuncio di giovedì, la transazione dovrebbe raccogliere circa 300 milioni di dollari di proventi lordi in contanti, inclusi 225 milioni di dollari da collocamenti privati correlati, 30 milioni di dollari di finanziamento tramite obbligazioni convertibili e circa 48 milioni di dollari dal trust di Armada II. Gli investitori hanno inoltre conferito XRP direttamente nella transazione.

Al momento della pubblicazione, XRP veniva scambiato a circa 1,50 dollari, secondo i dati di CoinGecko, portando la tesoreria prevista di Evernorth, pari a 473 milioni di token, a circa 710 milioni di dollari.





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Gli investitori di Evernorth includono Ripple, Kraken, Pantera Capital, SBI Group, Arrington Capital e GSR. La società prevede di aumentare le proprie disponibilità di XRP per azione attraverso strategie di rendimento, la partecipazione all’ecosistema XRP e attività sui mercati dei capitali.

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Le SPAC con tesorerie in criptovalute affrontano venti contrari di mercato

Il previsto debutto di Evernorth sul Nasdaq avviene mentre altre società crypto hanno perseguito fusioni SPAC per accedere ai mercati pubblici statunitensi, con risultati nettamente diversi quest’anno.

La società di tokenizzazione Securitize ha iniziato a essere negoziata alla Borsa di New York a luglio dopo aver completato la propria fusione con Cantor Equity Partners II, mentre CoinShares ha fatto il suo debutto sul Nasdaq ad aprile in seguito a una fusione da 1,2 miliardi di dollari con Vine Hill Capital Investment Corp.

Tuttavia, le società con tesorerie in criptovalute hanno subito battute d’arresto. Ether Machine ha abbandonato la fusione prevista con Dynamix ad aprile, citando condizioni di mercato sfavorevoli e ponendo fine ai piani di lanciare attraverso la transazione un fondo Ether da 1,5 miliardi di dollari con rendimento.

A luglio, la Bitcoin Standard Treasury Company di Adam Back e Cantor Equity Partners I hanno inoltre abbandonato i termini originali della loro fusione proposta e rinviato a tempo indeterminato il voto degli azionisti, mentre negoziavano un accordo che avrebbe “rispecchiato meglio le condizioni di mercato”.

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