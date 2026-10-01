Gli investitori di Evernorth includono Ripple, Kraken, Pantera Capital, SBI Group, Arrington Capital e GSR. La società prevede di aumentare le proprie disponibilità di XRP per azione attraverso strategie di rendimento, la partecipazione all’ecosistema XRP e attività sui mercati dei capitali.
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Il previsto debutto di Evernorth sul Nasdaq avviene mentre altre società crypto hanno perseguito fusioni SPAC per accedere ai mercati pubblici statunitensi, con risultati nettamente diversi quest’anno.
La società di tokenizzazione Securitize ha iniziato a essere negoziata alla Borsa di New York a luglio dopo aver completato la propria fusione con Cantor Equity Partners II, mentre CoinShares ha fatto il suo debutto sul Nasdaq ad aprile in seguito a una fusione da 1,2 miliardi di dollari con Vine Hill Capital Investment Corp.
Tuttavia, le società con tesorerie in criptovalute hanno subito battute d’arresto. Ether Machine ha abbandonato la fusione prevista con Dynamix ad aprile, citando condizioni di mercato sfavorevoli e ponendo fine ai piani di lanciare attraverso la transazione un fondo Ether da 1,5 miliardi di dollari con rendimento.
A luglio, la Bitcoin Standard Treasury Company di Adam Back e Cantor Equity Partners I hanno inoltre abbandonato i termini originali della loro fusione proposta e rinviato a tempo indeterminato il voto degli azionisti, mentre negoziavano un accordo che avrebbe “rispecchiato meglio le condizioni di mercato”.
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