Un tribunale federale statunitense ha respinto l'ultimo tentativo di Custodia Bank di contestare l'autorità della Federal Reserve in materia di concessione dei conti master, ponendo di fatto fine alla battaglia durata cinque anni della banca specializzata in criptovalute per ottenere l'accesso diretto al sistema di pagamento della banca centrale.

La Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Decimo Circuito ha dichiarato venerdì in un documento che non avrebbe accolto l'ultimo ricorso di Custodia su tale questione con un voto di 7 a 3.

Custodia ha presentato per la prima volta domanda per un conto master nell’ottobre 2020; tale conto consente agli istituti finanziari di detenere riserve direttamente presso la Federal Reserve e di accedere ai suoi canali di pagamento, permettendo loro di regolare le transazioni senza fare affidamento su banche intermediarie.

Dopo che la Fed ha respinto la sua richiesta di conto master, Custodia si è rivolta ai tribunali, sostenendo che il Monetary Control Act dà diritto alle banche autorizzate a livello statale di accedere ai servizi della Fed e quindi a un conto master.

Tuttavia, diversi tribunali hanno ora stabilito che la Fed mantiene la discrezionalità sulla concessione dei conti master.

La sconfitta di Custodia arriva mentre Kraken Financial — una banca autorizzata nello Stato del Wyoming e affiliata all’exchange di criptovalute — è diventata la prima istituzione specializzata in criptovalute a ricevere un conto master dalla Federal Reserve Bank di Kansas City il 4 marzo.

Il conto master di Kraken le consente di connettersi al sistema di pagamenti Fedwire, sebbene non includa l’intera gamma di servizi disponibili per le banche tradizionali.

Ciò ha alimentato le speranze che le autorità di regolamentazione statunitensi possano offrire conti principali “semplificati” o con limitazioni alle società del settore delle criptovalute.

Giudice: Rifiuto di aprire conti principali equivale a condanna a morte

Sebbene solo tre giudici abbiano sostenuto Custodia, uno di loro, il giudice Timothy Tymkovich, ha redatto una forte opinione dissenziente, affermando che “un conto principale è indispensabile” per le operazioni di una banca» e che vederselo negare equivale “a una condanna a morte”.

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Ha osservato che, tre mesi dopo la presentazione della domanda da parte di Custodia nell’ottobre 2020, la Fed aveva dichiarato che Custodia era idonea e le aveva comunicato che non vi erano “ostacoli insormontabili” alla sua richiesta.

Ha aggiunto: “Non concordo sul fatto che le banche della Riserva abbiano potere discrezionale sulle richieste di apertura di conti e avrei consentito il proseguimento del ricorso per mandamus”.