L’ufficio del Dipartimento del Tesoro statunitense ha dichiarato di ritirare due proposte di regolamentazione sui wallet non custodial e sui mixer di criptovalute «nell’ambito dell’agenda di deregolamentazione dell’amministrazione Trump».

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro statunitense ha ritirato due proposte di regolamentazione riguardanti l’applicazione delle norme alle società di criptovalute, tra cui una sul «mixing di valute virtuali convertibili».

Secondo un avviso pubblicato lunedì, l’agenzia ritirerà una proposta del dicembre 2020 che avrebbe imposto «obblighi di conservazione dei dati, verifica e segnalazione» relativi alle transazioni in criptovalute e ai wallet non custodial, nonché una proposta riguardante l’applicazione delle norme ai servizi di mixing di criptovalute. La FinCEN ha dichiarato che la proposta sui mixer, presentata inizialmente nell’ottobre 2023, «avrebbe potuto avere un effetto dissuasivo sulle attività legittime e imporre un ingente onere di segnalazione agli istituti finanziari interessati».

«La FinCEN ha preso in considerazione i commenti presentati in risposta a queste proposte e le sta ritirando nell’ambito dell’agenda di deregolamentazione dell’amministrazione Trump e degli sforzi in corso per garantire che le regolamentazioni sugli asset digitali siano adeguate allo scopo», si legge nell’avviso di lunedì.

L’azione normativa dell’agenzia statunitense è l’ultima di una serie di iniziative intraprese dai dipartimenti incaricati di supervisionare gli asset crypto, in linea con l’agenda crypto dell’amministrazione Trump. In precedenza, oggi, il presidente della Commodity Futures Trading Commission, Michael Selig, ha annunciato che l’agenzia si stava avvalendo delle sue «autorità statutarie esistenti» per proporre due regolamentazioni su come le società di criptovalute potrebbero operare sotto la sua supervisione senza ulteriori autorizzazioni da parte del Congresso.

Molti gruppi di advocacy del settore delle criptovalute e della blockchain hanno elogiato la FinCEN per aver cambiato rotta sui mixer di criptovalute e sugli obblighi di segnalazione relativi ai wallet non custodial. In un post pubblicato lunedì su X, il Crypto Council for Innovation ha definito la decisione «positiva per l’ecosistema degli asset digitali».

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