Fomo supera Pump.fun nei ricavi giornalieri su Solana
Venerdì Fomo ha generato 1,76 milioni di dollari, superando gli 1,1 milioni di Pump.fun, anche se la piattaforma di lancio di memecoin resta in vantaggio nell’arco di 30 giorni.
Venerdì la piattaforma di social trading Fomo ha generato più ricavi giornalieri della piattaforma di lancio di memecoin Pump.fun.
Venerdì Fomo ha generato 1,76 milioni di dollari di ricavi giornalieri, rispetto agli 1,1 milioni di Pump.fun, secondo i dati di DefiLlama.
Pump.fun resta in vantaggio su periodi più lunghi. Ha generato oltre 57 milioni di dollari negli ultimi 30 giorni, rispetto ai 17,6 milioni di Fomo.
Fomo combina il trading di criptovalute con funzionalità social simili a un feed di social media. La piattaforma consente agli utenti di visualizzare le operazioni di altri utenti.
A giugno, Fomo ha chiuso un round di Serie B da 75 milioni di dollari guidato da Index Ventures, portando la valutazione dell’app di social trading a 550 milioni di dollari.
La società ha dichiarato che oltre 68.000 utenti hanno effettuato il loro primo acquisto di criptovaluta sulla piattaforma utilizzando Apple Pay, rappresentando circa 25 milioni di dollari di volume delle transazioni.
Fomo ha inoltre ampliato la propria offerta oltre il trading spot quest’anno. L’11 giugno ha lanciato contratti futures perpetui alimentati da Hyperliquid per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti.
Il 2 giugno la società ha dichiarato di aver pagato agli utenti oltre 2 milioni di dollari in commissioni di referral.
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