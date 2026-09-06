Orionx, sostenuta da Tether, chiuderà definitivamente dopo che un audit ha rilevato che oltre 7 milioni di dollari in asset dei clienti erano stati trasferiti a wallet al di fuori della sua custodia.

Orionx, un exchange di criptovalute cileno sostenuto da Tether, emittente della stablecoin USDt, sta chiudendo dopo aver scoperto un problema da diversi milioni di dollari legato alla custodia degli asset.

L’exchange ha dichiarato di aver avviato una procedura di chiusura definitiva dopo che un audit forense ha rilevato che oltre 7 milioni di dollari in asset in custodia erano stati trasferiti a wallet che non gestiva, secondo un annuncio della società condiviso giovedì su X.

«La nostra unica priorità ora è restituire il maggior numero possibile di asset dei nostri clienti», ha dichiarato Orionx, aggiungendo che i prelievi sono temporaneamente sospesi.

La chiusura arriva appena 15 mesi dopo che Tether aveva guidato il round di Serie A di Orionx nell’ambito del suo impegno per ampliare l’adozione degli asset digitali in America Latina.

Orionx non chiarisce la tempistica dei trasferimenti da 7 milioni di dollari

Il post di Orionx non ha specificato quando siano avvenuti i trasferimenti per oltre 7 milioni di dollari né come sia stata inizialmente scoperta la discrepanza.

Nel quadro degli sforzi per conformarsi alla legge cilena sulle fintech, Orionx ha effettuato nel 2025 una revisione delle proprie attività e ha coinvolto professionisti finanziari, secondo il principale quotidiano cileno La Tercera, che ha citato la denuncia penale della società.

Il 27 agosto, il chief operating officer Thomas Mac Millan ha rilevato una «significativa discrepanza» tra i saldi registrati nei sistemi di Orionx e gli asset effettivamente detenuti in custodia, secondo la denuncia.

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È seguita una revisione interna e Orionx ha successivamente commissionato un audit forense esterno che ha confrontato i propri registri con dati verificabili on-chain. L’audit ha rilevato che i saldi registrati nei sistemi di Orionx superavano gli asset detenuti ai suoi indirizzi di custodia per Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP e Polygon (POL).

Secondo quanto riferito, la denuncia penale sostiene che gli asset siano stati trasferiti fuori dalla custodia di Orionx tra il 2018 e il 2021, anche verso account su altre piattaforme crypto.

Orionx accusa i co-fondatori, che negano ogni illecito

Orionx ha dichiarato di aver presentato mercoledì una denuncia penale contro gli ex dirigenti Roberto Zibert e Joaquín Díaz, entrambi co-fondatori che avrebbero avuto accesso ai sistemi di custodia crypto della società.

La denuncia sostiene che un account associato a Díaz abbia ricevuto oltre 1,5 milioni di dollari attraverso 14 trasferimenti, mentre un altro wallet avrebbe ricevuto da Orionx 187 Ether, oltre 4,1 milioni di USDt (USDT) e 200.000 USDC, ha riferito La Tercera.

Ex dirigente e cofondatore di Orionx Roberto Zibert. Fonte: LinkedIn

Zibert e Díaz hanno respinto le accuse, affermando di non aver mai agito contro gli interessi dei clienti e che la causa della carenza di asset di Orionx rimane poco chiara.

Tether ha sostenuto Orionx nel 2025

Fondata in Cile nel 2017, Orionx è passata da exchange di criptovalute retail a piattaforma che offre servizi di pagamento e finanziari in criptovalute in Cile, Perù, Colombia e Messico.

Tether ha investito in Orionx nel giugno 2025, guidando in via esclusiva il round di finanziamento di Serie A dell’exchange, secondo una versione archiviata dell’annuncio di Tether. L’annuncio non è più disponibile sul sito web di Tether.

Cointelegraph ha contattato Tether e Orionx per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

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