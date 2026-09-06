Ex dirigente e cofondatore di Orionx Roberto Zibert. Fonte: LinkedIn
Zibert e Díaz hanno respinto le accuse, affermando di non aver mai agito contro gli interessi dei clienti e che la causa della carenza di asset di Orionx rimane poco chiara.
Fondata in Cile nel 2017, Orionx è passata da exchange di criptovalute retail a piattaforma che offre servizi di pagamento e finanziari in criptovalute in Cile, Perù, Colombia e Messico.
Tether ha investito in Orionx nel giugno 2025, guidando in via esclusiva il round di finanziamento di Serie A dell’exchange, secondo una versione archiviata dell’annuncio di Tether. L’annuncio non è più disponibile sul sito web di Tether.
Cointelegraph ha contattato Tether e Orionx per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.
Rivista: Tether citata in giudizio per 42 milioni di dollari in criptovalute congelate, 6.600 studenti ottengono prestiti in criptovalute: Asia Express