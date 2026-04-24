Foundry Digital, operatore di mining pool, ha lanciato un pool dedicato alla criptovaluta orientata alla privacy Zcash, che secondo l'azienda ha conquistato quasi il 30% dell'hashrate della rete Zcash grazie a partnership con diversi clienti istituzionali nel settore del mining.

“I miner istituzionali e pubblici sono alla ricerca di una soluzione di mining Zcash conforme alle normative e appositamente progettata”, ha dichiarato Foundry lunedì, un mese dopo aver annunciato il proprio piano di creare il Foundry Zcash Pool.



Foundry, che è anche il più grande mining pool sulla blockchain di Bitcoin, non ha rivelato quali miner istituzionali abbia coinvolto per raggiungere una quota di hashrate del 29,2%.

I mining pool garantiscono la sicurezza delle blockchain basate su proof-of-work mettendo in comune la potenza di calcolo di miner commerciali e altri soggetti per distribuire i premi in modo proporzionale, con l'obiettivo di ridurre la varianza.

Foundry ha aggiunto di aver lanciato un block explorer Zcash, che mostra che il Foundry Zcash Pool ha minato 2.344 blocchi dal suo lancio all'inizio di questo mese.

I blocchi Zcash vengono minati all'incirca ogni 75 secondi, pagando un sussidio di blocco di 1,25 token Zcash (ZEC) come ricompensa per la risoluzione dei blocchi, che equivale a circa 458 dollari ai prezzi di mercato attuali.

Sebbene Foundry abbia dichiarato di aver lanciato il Foundry Zcash Pool all'inizio di questo mese, i dati di Zcashinfo.com suggeriscono che abbia iniziato ad accumulare hashrate intorno al 4 marzo, circa una settimana prima del primo annuncio.

L'aumento della quota di hashrate di Foundry ha intaccato il dominio di ViaBTC, che è sceso dal 68,1% del 27 febbraio al 37% al momento della stesura di questo articolo.

Ripartizione dell'hashrate di Zcash tra gli operatori dei pool di mining nell'ultima settimana. Fonte: Zcashinfo.com



A settembre 2023, l'exchange di criptovalute Coinbase ha segnalato il predominio di ViaBTC in termini di hashrate come un rischio per la sicurezza della rete.

ZEC è stata una delle criptovalute con le migliori performance nell'ultimo anno, registrando un aumento del 1.050%, compreso un rialzo del 77,2% nell'ultimo mese a seguito dell'annuncio iniziale di Foundry.

Ora è il quinto token proof-of-work con una capitalizzazione di mercato di 6,2 miliardi di dollari, dietro a Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Bitcoin Cash (BCH) e alla moneta privacy concorrente Monero (XMR).