I legislatori francesi sostengono la tassa sugli swap di stablecoin nella legge di bilancio 2027
La Commissione Finanze francese ha sostenuto l’introduzione di imposte sugli swap di stablecoin e sulle plusvalenze non realizzate in criptovalute quando i nuclei familiari con disponibilità superiori a 800.000 euro si trasferiscono all’estero.
Questa settimana la Commissione Finanze dell’Assemblea nazionale francese ha approvato proposte per tassare le conversioni in stablecoin ancorate a valute fiat ed estendere la exit tax del Paese agli investitori in criptovalute.
L’emendamento I-CF1826, presentato dal deputato francese Nicolas Sansu e adottato mercoledì, renderebbe imponibili le conversioni di criptovalute in stablecoin ancorate a valute fiat a partire dal 1° gennaio 2027.
Secondo una traduzione automatica, il testo esplicativo descrive l’attuale trattamento fiscale come una «lacuna nella legislazione».
Le plusvalenze imponibili sarebbero calcolate sulla base del costo di acquisizione degli asset ceduti, utilizzando una media ponderata per le disponibilità dello stesso token acquistate a prezzi diversi.
L’Assemblea plenaria è prevista iniziare l’esame della legge finanziaria 2027 martedì 13 ottobre. Se approvata, la legge potrebbe assoggettare gli investitori a imposte sulle plusvalenze senza che convertano le criptovalute in valuta fiat.
L’emendamento I-CCF798 del deputato Daniel Labaronne, anch’esso adottato mercoledì, consentirebbe agli investitori di riportare per 10 anni le perdite realizzate sulle criptovalute. Un emendamento sull’exit tax, adottato giovedì, riguarderebbe le plusvalenze non realizzate quando i contribuenti con disponibilità in criptovalute a livello familiare di valore superiore a 800.000 euro (895.000 dollari) trasferiscono la propria residenza all’estero.
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Le proposte fiscali europee sulle criptovalute adottano approcci diversi
Mercoledì, il Ministero greco dell’Economia nazionale e delle Finanze ha pubblicato un disegno di legge che propone una tassa del 10% sulle plusvalenze in criptovalute delle persone fisiche, con un’esenzione per le plusvalenze annuali fino a 500 euro (560 dollari).
A differenza della tassa francese proposta sulle conversioni, la proposta greca lascerebbe non tassati gli scambi tra criptovalute.
La Francia e gli altri Stati membri dell’Unione Europea devono applicare le norme del blocco in materia di comunicazione dei dati fiscali ai sensi dell’ottava modifica della Direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC8).
La DAC8 impone ai fornitori di servizi crypto di raccogliere le identità degli utenti e i dati sulle transazioni e di comunicarli alle autorità fiscali nazionali, che poi scambiano le informazioni con le loro omologhe negli altri Stati membri dell’UE. I requisiti di comunicazione relativi alle criptovalute hanno iniziato ad applicarsi il 1° gennaio 2026. I primi scambi di informazioni riguardanti le transazioni del 2026 dovranno avvenire entro settembre 2027.
Rivista: Come dovrebbero funzionare per utenti e piattaforme le norme fiscali dell’UE sulle criptovalute