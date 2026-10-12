Il Financial Stability Board ha segnalato i rischi transfrontalieri delle stablecoin e le minacce alla cybersicurezza legate all’IA, esortando i responsabili delle politiche del G20 a sostenere garanzie più solide.

Il Financial Stability Board (FSB), un organismo globale di vigilanza finanziaria, ha delineato i rischi per la stabilità finanziaria associati all’intelligenza artificiale (IA) e le problematiche normative relative alle stablecoin.

In una lettera pubblicata lunedì, il presidente del FSB Andrew Bailey ha avvertito che i meccanismi transfrontalieri per la supervisione delle stablecoin e la gestione delle crisi «restano immaturi o non sono ancora stati sviluppati». Nella sua revisione del 2025, il FSB ha rilevato che 11 delle 28 giurisdizioni esaminate avevano completato i quadri normativi sulle stablecoin.

Ha inoltre esortato i membri del G20 a sostenere le pratiche recentemente finalizzate dal FSB per un’adozione responsabile dell’IA nel settore finanziario.

«L’IA richiede quindi la nostra costante e attenta attenzione, insieme a una gestione prudente da parte delle istituzioni finanziarie», ha scritto Bailey.

Il FSB ha presentato la lettera ai ministri delle Finanze e ai governatori delle banche centrali del Gruppo dei Venti (G20) in vista della loro riunione di giovedì. Il G20 riunisce le principali economie mondiali per coordinare le politiche finanziarie e le priorità normative.

I rischi delle stablecoin si estendono ai mercati finanziari tradizionali

In un rapporto che accompagna la lettera, il FSB ha avvertito che le corse agli sportelli sulle stablecoin potrebbero propagarsi ai mercati tradizionali attraverso vendite forzate di attività di riserva e prelievi di depositi bancari. L’organismo di vigilanza ha inoltre individuato rischi per le stablecoin multi-emittente, nel caso in cui la domanda di rimborso si concentrasse su un emittente mentre le riserve sono detenute in giurisdizioni diverse.

Queste preoccupazioni fanno eco a quanto già sollevato dalle autorità di regolamentazione. Nel 2025, la presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde ha messo in guardia da rischi analoghi di rimborso riguardanti stablecoin emesse all’interno e all’esterno dell’Unione europea.

Le garanzie sull’IA puntano ai rischi per la cybersicurezza e ai rischi dei fornitori terzi

Le pratiche del FSB sull’IA riguardano la governance a livello dell’intera organizzazione, lo sviluppo e l’implementazione dell’IA, la cybersicurezza e i rischi legati ai servizi di terze parti. Bailey ha inoltre avvertito che sofisticate minacce informatiche abilitate dall’IA potrebbero compromettere la resilienza delle istituzioni finanziarie critiche e delle infrastrutture di mercato.

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I rischi hanno analogamente attirato l’attenzione delle autorità di regolamentazione. A luglio, i banchieri centrali europei hanno avvertito che i progressi dell’IA potrebbero amplificare la volatilità dei mercati e le minacce alla cybersicurezza.

A giugno, il FSB aveva proposto 12 pratiche per un’adozione responsabile dell’IA, prima di finalizzare le proprie linee guida per la prossima riunione del G20.

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