Il cofondatore di BitMEX e CEO di Flop Labs Arthur Hayes ha condiviso nuovi dettagli su Flop Network e spiegato come il suo token nativo potrebbe trasformare la potenza di calcolo IA in una commodity negoziabile, due giorni dopo aver venduto le sue altcoin.

Hayes ha proposto di misurare la potenza di calcolo fornita per ogni attività di inferenza IA e di utilizzare i dati delle transazioni per ricavare un prezzo spot del calcolo denominato in token Flop (FLOP). Ha sottolineato l’assenza di un prezzo benchmark universale per la potenza di calcolo IA.

«Se Flop diventa la rete di pagamento per gli agenti IA, ne consegue che il tasso di cambio $FLOP/calcolo sarà il benchmark globale per il calcolo spot», ha scritto Hayes in un saggio pubblicato lunedì su Substack, aggiungendo che un mercato liquido del calcolo spot consentirebbe di creare derivati basati su quel prezzo.

In un rapporto del luglio 2026, gli analisti di BCG hanno valutato quanto presto la potenza di calcolo IA potrebbe diventare una commodity. La società di consulenza ha previsto che il mercato del calcolo IA raggiungerà circa 2.300 miliardi di dollari entro il 2030, rispetto ai 360 miliardi di dollari del 2025.

Flop Labs sta sviluppando una rete che consente agli agenti IA di pagare per servizi di calcolo e memoria decentralizzata. Ad agosto, Hayes ha dichiarato che Flop stava pianificando un «massiccio airdrop» nel quarto trimestre del 2026 e ha annunciato che sarebbe diventato CEO della società.

L’articolo esplicativo di Hayes su Flop è arrivato dopo la sua dichiarazione di sabato, secondo cui aveva «venduto tutto» e incassato i profitti dalle posizioni in token Ether (ETH), Ethena (ENA) e Uniswap (UNI) nel portafoglio di trading direzionale di Maelstrom, citando condizioni macroeconomiche e geopolitiche «rischiose».

In seguito, Lookonchain ha segnalato la vendita di token per un valore di circa 22 milioni di dollari da parte di wallet collegati a Hayes, inclusi 15 milioni di dollari in ETH, 2,7 milioni di dollari in ENA, 2,2 milioni di dollari in UNI, 1,2 milioni di dollari in token Ether.fi (ETHFI), 398.000 dollari in Aerodrome Finance (AERO), 244.000 dollari in Pendle (PENDLE) e 214.000 dollari in token Zama (ZAMA).

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