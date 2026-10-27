La società di pagamenti in stablecoin con sede a Hong Kong starebbe valutando un deposito riservato per un’offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti entro la fine del 2026, due mesi dopo le notizie secondo cui aveva rinviato i piani di quotazione a causa di ostacoli normativi e legali.

RedotPay è inoltre in trattative con gli investitori per un potenziale round di finanziamento pre-IPO che potrebbe valutare la società tra 4 e 5 miliardi di dollari, Bloomberg ha riferito lunedì, citando persone a conoscenza della questione.

RedotPay afferma di avere più di 8 milioni di utenti, mentre i dati di Paymentscan mostrano un volume di transazioni con carte in stablecoin di 410,5 milioni di dollari su 30 giorni.

A febbraio è stato riferito per la prima volta che la società stava valutando una quotazione a New York che avrebbe potuto raccogliere più di 1 miliardo di dollari a una valutazione superiore a 4 miliardi di dollari; secondo quanto riferito, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Jefferies stavano lavorando all’offerta.

Tuttavia, Bloomberg ha riferito ad agosto che RedotPay aveva rinviato i piani di quotazione negli Stati Uniti a causa di ostacoli normativi e controversie legali con il coinvolgimento di Binance.

La società ha successivamente contestato tale caratterizzazione, affermando secondo quanto riferito che «non c’è stato alcun rinvio della nostra IPO» e che sta «continuando a lavorare con i nostri partner al processo di IPO».

Ad agosto, società affiliate a Binance hanno citato in giudizio i fondatori di RedotPay, chiedendo quasi 473 milioni di dollari di risarcimento per le accuse secondo cui avrebbero utilizzato informazioni riservate per creare un’attività di pagamenti concorrente e dirottare i clienti.

RedotPay ha negato le accuse e in precedenza aveva dichiarato a Cointelegraph che avrebbe «difeso strenuamente tutte le rivendicazioni».

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