RedotPay valuta un deposito riservato per l’IPO negli Stati Uniti entro fine anno: Bloomberg
La società di pagamenti in stablecoin aveva precedentemente contestato le notizie secondo cui la sua quotazione negli Stati Uniti era stata rinviata.
La società di pagamenti in stablecoin con sede a Hong Kong starebbe valutando un deposito riservato per un’offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti entro la fine del 2026, due mesi dopo le notizie secondo cui aveva rinviato i piani di quotazione a causa di ostacoli normativi e legali.
RedotPay è inoltre in trattative con gli investitori per un potenziale round di finanziamento pre-IPO che potrebbe valutare la società tra 4 e 5 miliardi di dollari, Bloomberg ha riferito lunedì, citando persone a conoscenza della questione.
RedotPay afferma di avere più di 8 milioni di utenti, mentre i dati di Paymentscan mostrano un volume di transazioni con carte in stablecoin di 410,5 milioni di dollari su 30 giorni.
A febbraio è stato riferito per la prima volta che la società stava valutando una quotazione a New York che avrebbe potuto raccogliere più di 1 miliardo di dollari a una valutazione superiore a 4 miliardi di dollari; secondo quanto riferito, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Jefferies stavano lavorando all’offerta.
Tuttavia, Bloomberg ha riferito ad agosto che RedotPay aveva rinviato i piani di quotazione negli Stati Uniti a causa di ostacoli normativi e controversie legali con il coinvolgimento di Binance.
La società ha successivamente contestato tale caratterizzazione, affermando secondo quanto riferito che «non c’è stato alcun rinvio della nostra IPO» e che sta «continuando a lavorare con i nostri partner al processo di IPO».
Ad agosto, società affiliate a Binance hanno citato in giudizio i fondatori di RedotPay, chiedendo quasi 473 milioni di dollari di risarcimento per le accuse secondo cui avrebbero utilizzato informazioni riservate per creare un’attività di pagamenti concorrente e dirottare i clienti.
RedotPay ha negato le accuse e in precedenza aveva dichiarato a Cointelegraph che avrebbe «difeso strenuamente tutte le rivendicazioni».
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