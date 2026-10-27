Il cofondatore di Zcash chiede di fermare il programma di sovvenzioni da «oltre 125 milioni di dollari»
Sean Bowe afferma che ZCG dispone di fondi sufficienti per continuare a finanziare i progetti e vuole che la sua quota dei nuovi ZEC venga destinata a una riserva per la rete.
Il cofondatore di Zcash Sean Bowe ha proposto di porre fine al flusso automatico di finanziamenti destinato a Zcash Community Grants (ZCG), affermando che il suo tesoro è abbastanza grande da continuare a finanziare i progetti senza ulteriori pagamenti automatici.
«ZCG dispone di oltre 125 milioni di dollari in finanziamenti e riceverà altri milioni prima che il rubinetto venga chiuso», Bowe ha dichiarato martedì su X. «Il programma non è mai stato progettato per gestire una quantità di finanziamenti simile.»
Bowe ha condiviso una proposta su GitHub che destinerebbe la quota dell’8% di ZCG del sussidio dei blocchi di Zcash (ZEC) alla riserva di sostenibilità della rete, lasciando intatti i fondi esistenti dell’organizzazione.
L’allocazione confluirebbe nel Network Sustainability Mechanism fino alla fine dell’attuale periodo di finanziamento, nel 2028. Il meccanismo è progettato per tenere gli ZEC fuori dalla circolazione e reimmetterli gradualmente attraverso future ricompense dei blocchi.
A settembre, Haseeb Qureshi, managing partner della società di venture capital crypto Dragonfly, aveva proposto di porre fine al fondo per gli sviluppatori di Zcash alla scadenza dell’attuale periodo di finanziamento, affermando che rischia di essere «politicizzato» mentre si avvicina a un valore di 100 milioni di dollari.
Il dashboard di ZCG indicava 91.453 ZEC e 8,8 milioni di dollari in contanti a mercoledì, con 2,4 milioni di dollari di impegni per sovvenzioni ancora da corrispondere. Le sole disponibilità in ZEC valevano circa 111 milioni di dollari al momento della pubblicazione.
Il lockbox separato per lo sviluppo della rete conteneva 72.351 ZEC, per un valore di circa 89 milioni di dollari, secondo ZecStats.
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