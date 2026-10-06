Le autorità di Hong Kong intendono istituire un regime di licenze per quattro categorie, tra cui il trading di asset digitali e i servizi di custodia, consulenza e gestione.

Il governo di Hong Kong ha riaffermato i piani per presentare, prima della fine del 2026, un disegno di legge di emendamento volto a istituire regimi di licenze per il trading di asset digitali e per i servizi di custodia, consulenza e gestione, nell’ambito del più ampio disegno di legge sulle licenze crypto.

Il segretario per i Servizi finanziari e il Tesoro di Hong Kong, Christopher Hui, ha dichiarato durante un briefing politico di lunedì che il governo presenterà un disegno di legge di emendamento «entro quest’anno» per istituire un quadro più ampio per le attività relative agli asset digitali, secondo una dichiarazione pubblicata dal governo di Hong Kong.

Il segretario ha affermato che il disegno di legge di emendamento relativo alle quattro categorie sarà presentato in risposta agli «sviluppi innovativi» nel settore della tecnologia finanziaria.

A gennaio, Hui ha rivelato che le autorità prevedevano di presentare, prima della fine del 2026, una proposta preliminare relativa alla regolamentazione degli asset crypto. Ha inoltre dichiarato che la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) aveva iniziato a elaborare le domande di licenza per gli emittenti di stablecoin.

Ad aprile, la HKMA ha concesso le sue prime licenze agli emittenti di stablecoin Anchorpoint Financial e Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

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