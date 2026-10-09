Il test tecnico ha mostrato come gli agenti IA potrebbero scoprire servizi ed effettuare micropagamenti utilizzando i depositi tokenizzati di HSBC, con regolamento in tempo reale e controlli del rischio.

Il colosso bancario britannico HSBC e Ant Digital Technologies hanno testato un sistema che consente agli agenti IA di accedere a servizi digitali ed effettuare micropagamenti utilizzando depositi bancari tokenizzati, con transazioni regolate in tempo reale su una testnet blockchain.

Secondo l’annuncio di venerdì, il test ha combinato il Tokenised Deposit Service di HSBC con la rete Anvita Flow di Ant Digital, che consente agli agenti IA di trovare e utilizzare servizi, e con Jovay Testnet, un ambiente di test blockchain layer 2.

HSBC ha fornito capacità di regolamento e controlli del rischio in tempo reale, mentre la rete di Ant Digital ha coordinato l’accesso ai servizi e i pagamenti. La dimostrazione ha mostrato un agente IA selezionare un servizio digitale e completare un pagamento. Le società hanno descritto le transazioni come micropagamenti, generalmente definiti come inferiori a 2 dollari.

Le società hanno dichiarato che il test era limitato alla verifica tecnica e non rappresentava un lancio commerciale né un’offerta attiva per i clienti.

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Le banche sperimentano i pagamenti tramite agenti IA

HSBC è tra le diverse banche che stanno testando come gli agenti IA potrebbero avviare transazioni finanziarie per conto dei clienti.

A marzo, il colosso bancario spagnolo Santander ha completato un pagamento avviato da un agente IA utilizzando l’infrastruttura Agent Pay di Mastercard, in un test controllato che coinvolgeva i sistemi di pagamento operativi della banca.

La banca svizzera di asset digitali Sygnum ha seguito a maggio con un test di transazioni guidate da agenti IA su una mainnet blockchain, con i clienti tenuti ad approvare e firmare ogni transazione. Anche il gruppo bancario spagnolo CaixaBank ha completato una transazione con carta avviata da un agente IA utilizzando Visa Intelligent Commerce e i sistemi di pagamento dei commercianti esistenti.

Tuttavia, non tutti ritengono che le banche consolidate possano adattare le infrastrutture esistenti alla finanza guidata dall’IA. In un’ intervista a Cointelegraph di maggio, l’amministratore delegato di Augustus Bank, Ferdinand Dabitz, ha sostenuto che le banche tradizionali di compensazione si affidano a sistemi vecchi di decenni, progettati per le operazioni umane anziché per transazioni automatizzate attive 24/7.

Augustus sta sviluppando una banca statunitense basata su stablecoin e operazioni guidate dall’IA, puntando sul fatto che un’infrastruttura progettata appositamente possa sostituire parti dei sistemi bancari tradizionali.

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Gli agenti IA potrebbero favorire l’adozione della blockchain

La società di ricerca sugli investimenti Citrini Research ha recentemente analizzato il potenziale ruolo della blockchain nel commercio guidato dall’IA. In un rapporto dell’8 ottobre intitolato Breaking The Wall, la società ha sostenuto che gli agenti IA autonomi potrebbero aumentare la domanda di infrastrutture finanziarie programmabili.

La società ha affermato che i sistemi finanziari tradizionali, progettati principalmente per utenti umani, potrebbero dover adattarsi man mano che gli agenti IA gestiranno sempre più transazioni tra applicazioni. Ha sostenuto che le reti blockchain potrebbero fornire l’infrastruttura sempre attiva necessaria per trasferire denaro e asset finanziari in modo programmatico.

«Gli agenti IA operano in modo programmatico, 24/7, tra le applicazioni, ed è logico che alla fine lo facciano anche il denaro e gli asset finanziari», ha scritto Citrini.

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