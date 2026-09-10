Nansen ha rilevato una perdita non realizzata di 117.800 dollari in un wallet, mentre il team annunciava incentivi alla liquidità e Bubblemaps segnalava nuovi principali holder.

Hunter Biden ha negato di aver guadagnato dal suo memecoin LAPTOP dopo il crollo del prezzo nel giorno del lancio, aggiungendo che né lui né il suo team avevano venduto token.

Diversi utenti di X hanno accusato il progetto LAPTOP di essere un “rug pull” dopo che il memecoin ha perso oltre il 95% del suo valore nella prima ora di scambi mercoledì. Al momento della stesura, il nuovo token era scambiato a 0,8562 dollari, secondo i dati di CoinGecko.

“L’allocazione del team è bloccata. Nessuno dalla nostra parte ha venduto, e nessuno avrebbe potuto farlo”, Biden ha dichiarato in un post su X mercoledì. “Io, personalmente, non ho guadagnato un solo dollaro.”

Biden ha attribuito l’andamento del prezzo alla liquidità insufficiente e agli “sniper”, bot di trading che acquistano rapidamente i token quando si aprono gli scambi.

Il memecoin su Base prende il nome da un MacBook che Hunter Biden avrebbe lasciato in un centro di riparazione nel 2019. Gli alleati di Trump hanno usato gli articoli del New York Post sui file presumibilmente provenienti dal dispositivo contro di lui e suo padre, l’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante le elezioni del 2020.

Prima di lanciare il proprio memecoin, Biden ha criticato le iniziative crypto della famiglia Trump. In un post del 21 agosto, Biden ha affermato che World Liberty Financial aveva usato l’influenza politica e la leva per avvantaggiare i suoi fondatori.

Biden non ha risposto alla richiesta di commento di Cointelegraph.

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Il team di LAPTOP annuncia incentivi alla liquidità e token burn

Il team di LAPTOP ha difeso il lancio in un aggiornamento alla community, sostenendo di non aver effettuato alcuna prevendita di token e di non aver fatto allocazioni a investitori o influencer. Ha dichiarato che l’indirizzo del contratto, le allocazioni dei token, un audit di sicurezza di Hacken e un white paper erano stati pubblicati prima dell’inizio degli scambi.

“Non c’è stato alcun deployment occulto, nessuna supply nascosta e nessuna sorpresa a beneficio degli insider”, ha dichiarato il team in un post su Medium.

Ha affermato che il pool iniziale era stato lanciato a 0,05 dollari per token, ma che la liquidità del market maker era insufficiente a soddisfare la domanda.

LAPTOP ha aggiunto che avrebbe distribuito 4 milioni di token, pari allo 0,4% dell’offerta totale, come incentivi alla liquidità per i pool di Aerodrome, a partire dalla mezzanotte UTC di giovedì. Ha inoltre annunciato piani per bruciare 10 milioni di token entro la prima settimana dal lancio attraverso il suo programma di previsioni, equivalenti all’1% dell’offerta totale originaria.

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Secondo le informazioni divulgate dal progetto, ai fondatori sono allocati 300 milioni di token, pari al 30% dell’offerta di 1 miliardo di token. Questi token sono bloccati per sei mesi e successivamente maturano mensilmente nei 24 mesi seguenti.

Un altro 30% è allocato a previsioni legate a eventi politici, culturali e crypto. I token vengono bruciati quando si verificano gli esiti specificati e altrimenti allocati in beneficenza. Le informazioni divulgate affermano che i burn legati alle previsioni riguardano token non ancora maturati.

Le informazioni divulgate riservano il 2% dell’offerta totale ai wallet che hanno perso denaro sul memecoin TRUMP e l’8% agli abbonati idonei alla newsletter Substack di Biden “Where’s Hunter”. Un ulteriore 10% è allocato a futuri airdrop a discrezione della fondazione.

Nansen monitora le perdite nei wallet mentre Bubblemaps segnala nuovi holder

I dati di Nansen condivisi con Cointelegraph giovedì hanno mostrato un wallet LAPTOP con una perdita non realizzata di 117.800 dollari e un altro con una perdita contabile di 12.300 dollari.

Altri due wallet mostravano guadagni non realizzati di 13.100 e 1.800 dollari. Nessuno di quei quattro indirizzi aveva venduto LAPTOP al momento dell’acquisizione dei dati. L’analisi ha riguardato cinque wallet selezionati.

Nansen ha inoltre registrato 46.675 transazioni di acquisto e 16.038 transazioni di vendita nel periodo di 24 ore coperto dai suoi dati, con il coinvolgimento di 20.085 acquirenti unici e 8.714 venditori unici.

Nel frattempo, la piattaforma di analisi blockchain Bubblemaps ha dichiarato mercoledì che il 60% dei wallet dei principali holder di LAPTOP non aveva attività precedente.

In un post successivo, ha definito “nuovi” i wallet finanziati nei 10 giorni precedenti e ha affermato che la maggior parte era stata finanziata il giorno del lancio.

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