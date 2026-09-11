Gli avvocati di Bankman-Fried hanno contestato l’esclusione delle prove relative alle perdite dei clienti e sostenuto che la confisca di 11 miliardi di dollari fosse eccessiva.

L’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried avrebbe chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di annullare la sua condanna per frode del 2023.

Ha chiesto un nuovo processo e l’annullamento di un’ordinanza di confisca di 11 miliardi di dollari, secondo un documento giudiziario di giovedì visionato da CNN.

I suoi avvocati hanno sostenuto che il giudice del processo avesse escluso prove secondo cui i suoi investimenti erano solidi e avrebbero coperto le perdite dei clienti di FTX. Hanno inoltre sostenuto che la confisca di 11 miliardi di dollari violasse il divieto dell’Ottavo Emendamento di imporre multe eccessive.

Il 12 giugno, un collegio di tre giudici della Corte d’appello del Secondo circuito degli Stati Uniti ha confermato la sua condanna e la pena detentiva di 25 anni. Ha inoltre presentato domanda di grazia al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere nel marzo 2024 dopo essere stato riconosciuto colpevole di sette capi d’accusa per frode e cospirazione.

I procuratori hanno detto che ha utilizzato miliardi di dollari dei fondi dei clienti di FTX per ripagare i debiti di Alameda Research e finanziare investimenti, donazioni politiche e spese personali.

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