MoneyGram lancia una carta stablecoin Visa mentre si espandono i concorrenti delle rimesse
MoneyGram segue l’esempio della concorrente Western Union e lancia una carta di debito Visa in stablecoin mentre amplia i pagamenti basati su blockchain.
MoneyGram amplia le proprie attività legate alle stablecoin introducendo una carta di debito in stablecoin a marchio Visa, poche settimane dopo una mossa simile della concorrente globale Western Union nel settore delle rimesse.
La MoneyGram Card sarà inizialmente introdotta come carta virtuale in Colombia, utilizzabile con Apple Wallet o Google Wallet, ha dichiarato la società in un’ annuncio. L’azienda prevede di introdurre un’opzione di carta fisica mentre si espanderà in ulteriori mercati più avanti quest’anno.
Per la nuova carta, MoneyGram collabora con il fornitore di infrastrutture Rain. Anche Western Union collabora con il fornitore per il lancio della sua Stablecard, annunciato il mese scorso.
A giugno, MoneyGram ha lanciato la sua stablecoin MGUSD su Stellar, intensificando la propria spinta verso i pagamenti transfrontalieri basati su blockchain e integrando MGUSD nella sua app proprietaria tramite un wallet self-custodial.
Il mese scorso ha annunciato un collegamento con il wallet Solana mentre ampliava i suoi crypto ramp.
La Banca Mondiale ha identificato le stablecoin come uno strumento chiave per ridurre il costo delle rimesse globali. La sua analisi del settembre 2025 sulle tendenze dei costi dei servizi di rimessa ha rilevato che le carte di debito sono lo strumento meno costoso per ricevere rimesse, con un costo pari al 3,61% dell’importo trasferito.
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