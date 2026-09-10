La partnership fornirà a oltre 1.000 banche comunitarie e cooperative di credito funzionalità di accettazione, regolamento e finanziamento in tempo reale tramite stablecoin.

L’exchange di criptovalute Coinbase ha collaborato con la piattaforma finanziaria Moov per portare le infrastrutture per stablecoin a oltre 1.000 banche comunitarie e cooperative di credito che fanno parte della base clienti di Moov.

La partnership combinerà l’infrastruttura regolamentata per gli asset digitali di Coinbase e la piattaforma di pagamenti di Moov per offrire accettazione dei pagamenti in stablecoin, regolamento e finanziamento in tempo reale, secondo un’ annuncio di giovedì.

L’infrastruttura supporterà casi d’uso come i pagamenti al consumo in stablecoin, il regolamento per gli esercenti e i pagamenti. Offrirà inoltre ad aziende ed esercenti l’accesso ai conti di custodia di Coinbase.

Le banche comunitarie negli Stati Uniti hanno in genere meno di 10 miliardi di dollari di asset complessivi e comprendono istituti con licenza statale, nonché società holding di casse di risparmio e prestiti.

L’annuncio arriva mentre alcune delle maggiori banche statunitensi stanno sperimentando infrastrutture per stablecoin. Mercoledì, U.S. Bank, la quinta banca commerciale più grande degli Stati Uniti, ha completato un pagamento transfrontaliero in tempo reale utilizzando la propria stablecoin USBDC sulla blockchain Stellar.

All’inizio di questo mese, 21 istituti finanziari, tra cui Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Deutsche Bank e UBS, hanno annunciato l’intenzione di costituire una società per emettere stablecoin, tra cui una stablecoin denominata in dollari statunitensi nella prima metà del 2027.

I concorrenti non bancari stanno entrando nel settore delle stablecoin. Ad agosto, Western Union ha collaborato con Rain, fornitore di infrastrutture per stablecoin, per lanciare un portafoglio digitale e una carta a marchio Visa che consente agli utenti di detenere e spendere una stablecoin garantita dal dollaro statunitense.

Correlato: Mastercard e Borderless testano controlli condivisi dell’identità per i trasferimenti in stablecoin