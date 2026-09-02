La società di tesoreria HYPE Hyperliquid Strategies aumenta a 2,5 miliardi di dollari la linea di finanziamento azionario

La società quotata al Nasdaq aveva precedentemente raccolto 647 milioni di dollari attraverso la linea e accumulato circa 29,3 milioni di token HYPE.

La società di tesoreria HYPE Hyperliquid Strategies ha aumentato da 1 miliardo a 2,5 miliardi di dollari la propria linea di finanziamento azionario con Chardan Capital Markets, ottenendo una capacità aggiuntiva di raccogliere capitali attraverso la vendita di azioni.

In un documento depositato martedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, Hyperliquid Strategies ha dichiarato di aver modificato l’accordo di acquisto della Chardan Equity Facility dell’ottobre 2025 per aumentare il prezzo lordo complessivo di acquisto delle azioni ordinarie di nuova emissione.

L’accordo consente a Hyperliquid Strategies di incaricare periodicamente Chardan, una banca d’investimento e un intermediario con sede a New York, di acquistare azioni soggette a condizioni relative al prezzo, al volume degli scambi e ad altri fattori. Chardan può successivamente rivendere le azioni sul mercato pubblico.

L’aumento della linea offre alla società maggiori potenziali finanziamenti per la propria strategia di tesoreria incentrata su HYPE, ma il ricorso a essa comporterebbe l’emissione di ulteriori azioni e potrebbe diluire le partecipazioni degli azionisti esistenti. I 2,5 miliardi di dollari rappresentano la capacità massima, non fondi già raccolti.

Hyperliquid Strategies aveva precedentemente riferito di aver raccolto 647 milioni di dollari attraverso la linea e di aver ampliato la propria tesoreria a circa 29,3 milioni di token HYPE.

L’espansione segue il rinnovato interesse del mercato per Hyperliquid. HYPE è salito di oltre il 20% ad agosto, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il presidente della Commodity Futures Trading Commission, Michael Selig, stava lavorando per portare la piattaforma di trading decentralizzata negli Stati Uniti «in modo pienamente conforme e legale».

Le azioni di Hyperliquid Strategies sono salite del 30,4% dopo le dichiarazioni di Trump. Nonostante condivida il nome del protocollo e detenga il suo token nativo, la società afferma di essere indipendente e di non essere affiliata a Hyperliquid.

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