Injective ottiene la registrazione SEC come agente di trasferimento per la divisione di servizi istituzionali
L’entità affiliata a Injective può ora mantenere i registri di proprietà dei titoli, aggiungendo infrastrutture di mercato regolamentate alla sua crescente spinta verso gli asset tokenizzati.
Injective Institutional Services, un’entità affiliata all’ecosistema blockchain Injective, ha dichiarato che la sua registrazione presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense come agente di trasferimento è ora effettiva, aggiungendo una funzione regolamentata di tenuta dei registri dei titoli all’infrastruttura di tokenizzazione di Injective.
L’annuncio di mercoledì ha dichiarato che la registrazione consente all’affiliata di mantenere i registri della proprietà dei titoli e di elaborare i cambiamenti di proprietà, una funzione importante nei mercati tradizionali dei titoli che potrebbe anche sostenere gli asset del mondo reale (RWA) tokenizzati.
La società prevede di abbinare la funzione di agente di trasferimento a Injective Mint, la sua piattaforma per l’emissione e la gestione di asset tokenizzati.
La registrazione fa seguito all’espansione degli sforzi di Injective nel campo della tokenizzazione negli ultimi mesi, compresi i mercati che offrono esposizione a società di tesoreria di asset digitali, azioni e quote di società pre-IPO.
Come ha riferito Cointelegraph, Injective Institutional Services ha presentato a luglio la domanda di registrazione come agente di trasferimento presso la SEC.
Gli agenti di trasferimento fanno parte dell’infrastruttura regolamentata alla base dei mercati statunitensi dei titoli. Mantengono i registri dei proprietari dei titoli ed elaborano i cambiamenti di proprietà, una funzione che diventa particolarmente rilevante quando i titoli vengono emessi o trasferiti onchain.
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