Il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha rilanciato un nuovo avvertimento secondo cui i progressi dell'intelligenza artificiale (IA) potrebbero compromettere la crittografia utilizzata nelle blockchain odierne prima ancora dell'avvento dei computer quantistici.

Mercoledì Buterin stava rispondendo a un post del ricercatore di Ethereum Justin Drake, esortando il settore a prepararsi alla “modalità bunker”, poiché l'IA potrebbe infine rendere possibile violare l'algoritmo di firma digitale a curva ellittica (ECDSA) utilizzato per proteggere i wallet di criptovalute. Drake ha affermato che gli utenti dovrebbero avviare una migrazione graduale dei fondi verso wallet nuovi, nei quali la loro chiave pubblica non sia esposta.

“Non consiglio a nessuno di affrettarsi oggi a trasferire i propri fondi verso wallet nuovi”, ha scritto Buterin. “Ma dovremmo prendere sul serio i rischi per la crittografia derivanti dalla matematica accelerata dall'IA.”

Drake ha affermato che le sue preoccupazioni sono emerse dopo che OpenAI ha pubblicato martedì centinaia di nuove scoperte matematiche in vari ambiti, come l'algebra, l'informatica teorica e la logica matematica, mostrando quanto rapidamente l'IA stia progredendo in matematica.

Il mese scorso l'azienda ha utilizzato un team di 10.000 agenti autonomi di IA che lavoravano in parallelo per risolvere l'equazione di Navier-Stokes, uno dei problemi irrisolti più famosi e difficili della matematica e della fisica, in sole 88 ore.

“Gli ultimi giorni sono stati umilianti per l'intuizione matematica umana. Ipotesi mantenute a lungo e mai messe in discussione sono cadute”, ha dichiarato Drake, aggiungendo che le curve ellittiche potrebbero essere particolarmente vulnerabili alla superintelligenza.

“Le curve hanno una struttura ricca, con spazio per trucchi sofisticati come Schoof, Frobenius e i pairings. (Al contrario, gli hash sono progettati per minimizzare la struttura algebrica)”, ha affermato.

Buterin segnala i rischi per la crittografia resistente ai computer quantistici

Buterin, tuttavia, ha esteso la preoccupazione alla crittografia basata su reticoli, avvertendo che anche i sistemi ritenuti resistenti agli attacchi quantistici potrebbero essere indeboliti dai progressi matematici guidati dall'IA.

“Finora la maggior parte delle persone ha ragionato secondo lo schema ‘curve ellittiche compromesse, hash sicuri, reticoli sicuri’”, ha scritto. “Ma c'è una buona probabilità che la sicurezza concreta dei reticoli subisca colpi seri a causa dei progressi della matematica dell'IA nei prossimi due anni.”

Buterin ha affermato che questo è uno dei principali motivi per cui la roadmap essenziale di Ethereum si è orientata verso la direzione “solo hash”.

Anche Haseeb Qureshi, managing partner di Dragonfly, ha sostenuto l'adozione di precauzioni, definendo l'avvertimento di Drake “un richiamo molto lucido”.

“Il rischio non è quantistico, ma consiste semplicemente nel sovvertimento, da parte della matematica convenzionale, di ipotesi non dimostrate sulla difficoltà dei problemi crittografici”, ha scritto su X.

Migrazione controllata verso indirizzi nuovi

Oltre a questi cambiamenti crittografici a più lungo termine, entrambi i ricercatori hanno suggerito che i detentori potrebbero ridurre la propria esposizione conservando i fondi in indirizzi le cui chiavi pubbliche non sono state rivelate.

“La mia raccomandazione personale è avviare una migrazione di massa controllata degli asset verso indirizzi nuovi”, ha dichiarato Drake.

Ha affermato che i detentori di crypto più grandi e sofisticati dovrebbero essere i primi a trasferire i propri fondi verso indirizzi nuovi. Ha inoltre raccomandato di trasferire eventuali fondi residui verso un indirizzo nuovo dopo aver firmato una transazione.

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Buterin ha sostenuto questa precauzione se è semplice da attuare. “Se per voi non è difficile, è una buona idea conservare i fondi in indirizzi che non sono ancora stati utilizzati per effettuare una transazione”, ha scritto.

Ha tuttavia avvertito che il trasferimento dei fondi introduce rischi propri.

“Personalmente ho perso più denaro in migrazioni eseguite male di quanto ne abbia perso in tutti gli attacchi messi insieme”, ha dichiarato Buterin.

Anche Drake ha sottolineato che qualsiasi migrazione dovrebbe essere graduale e gestita con attenzione, avvertendo che “una migrazione affrettata farebbe più male che bene”.

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