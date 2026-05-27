Fenwick & West LLP, il principale studio legale che ha assistito l’ex crypto exchange FTX, ha accettato di pagare 54 milioni di dollari per risolvere una class action intentata nel 2023 da ex clienti dell’exchange ormai fallito.

I querelanti sostengono che Fenwick abbia “facilitato la frode di FTX”, svolgendo “un ruolo chiave e cruciale negli aspetti più importanti del perché e del modo in cui la frode di FTX è stata realizzata”, secondo la denuncia originale.

I querelanti affermano che lo studio legale della Silicon Valley abbia aiutato FTX, ora in bancarotta, a nascondere l’uso improprio dei fondi dei clienti creando entità legali, strutture e altre strategie per occultare la commistione dei fondi, inclusi i trasferimenti tra l’exchange e il suo braccio di trading, Alameda Research.

Estratto del documento depositato in tribunale relativo all'accordo transattivo da $54 milioni che Fenwick & West LLP ha accettato di pagare. Fonte: PACER

Queste strategie includevano anche la consulenza fornita a FTX per creare strutture legali che consentissero all’exchange di evitare l’obbligo di ottenere licenze da money transmitter.

Fenwick aveva inizialmente chiesto l’archiviazione della causa, prima di accettare a febbraio di raggiungere un accordo transattivo con i querelanti. Tuttavia, l’accordo deve ancora essere approvato da un giudice statunitense.

L’accordo rappresenta l’ultimo sviluppo nelle conseguenze legali del collasso dell’exchange FTX nel 2022, che all’epoca scosse profondamente l’industria crypto ed espose il settore a un maggiore scrutinio da parte di regolatori e legislatori statunitensi.

La proprietà di FTX rimborsa ex clienti e creditori con forti sconti

A marzo, il Recovery Trust di FTX, che supervisiona la distribuzione degli asset agli ex creditori e clienti dell’exchange, ha distribuito 2,2 miliardi di dollari alle parti danneggiate.

La prossima tranche di rimborsi è prevista per il 29 maggio.

Tuttavia, i clienti e gli ex creditori dell’exchange sostengono che il Trust abbia gestito male la liquidazione degli asset, vendendo spesso gli asset recuperati con forti sconti o a valori inferiori ai massimi storici raggiunti dopo il collasso di FTX.

Fonte: SpaceX

Nell'aprile 2023, il Recovery Trust ha ceduto il 5% delle azioni della società AI Cursor per circa 200.000 $, perdendo così l'occasione di realizzare un guadagno straordinario quando, nell'aprile 2026, il valore di quella quota è salito a circa 3 miliardi di dollari.