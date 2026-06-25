I prediction market sono ancora sotto esame negli Stati Uniti

Fonte: Kalshi
Mentre regolatori statunitensi come la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) restano coinvolti in battaglie legali con diverse autorità statali sui prediction market, i legislatori stanno anche valutando una normativa per affrontare questioni come l’insider trading e il profitto derivante da informazioni non pubbliche durante il mandato.
Alcune delle preoccupazioni dei legislatori derivano dal caso di un soldato che avrebbe guadagnato oltre 400.000 $ su un contratto evento di Polymarket legato alla cattura del presidente del Venezuela Nicolás Maduro, rimosso dalle forze statunitensi a gennaio per affrontare un processo penale a New York City. Il soldato, Gannon Ken Van Dyke, dovrebbe andare a processo a dicembre.
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