Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, avrebbe incaricato il proprio staff di creare un’app mobile di prediction market chiamata “Arena”, in quella che potrebbe diventare una sfida a piattaforme come Kalshi e Polymarket.

Secondo un report pubblicato martedì dal New York Times, che cita due dipendenti a conoscenza della questione, Zuckerberg avrebbe ordinato lo sviluppo dell’app di prediction market, che consentirebbe agli utenti di piazzare scommesse utilizzando un sistema a punti anziché denaro. Secondo quanto riferito, l’app funzionerà in modo indipendente dalle piattaforme esistenti di Meta, tra cui Facebook e Instagram.

Il quotidiano ha affermato che fonti interne hanno descritto l’iniziativa come sperimentale, ma anche come una priorità assoluta per la società. Se lanciata, potrebbe sfidare la quota di mercato di Kalshi e Polymarket nel settore dei prediction market, con Meta che ha dichiarato che le sue app attiravano 3,56 miliardi di utenti al giorno a marzo.

Meta ha già tentato in passato di lanciare prodotti con potenziali ricadute sull’industria crypto e blockchain, inclusa la stablecoin Libra prevista nel 2019, poi rinominata Diem e abbandonata nel 2022. Ad aprile, la società ha introdotto pagamenti in USDC per alcuni creator di Facebook in Colombia e nelle Filippine, mentre alcuni legislatori statunitensi hanno espresso preoccupazioni sui piani di Meta per le stablecoin negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato, Meta avrebbe pianificato ad aprile di tagliare il 10% del proprio personale nel contesto della svolta della società verso l’intelligenza artificiale, una mossa che dovrebbe interessare circa 8.000 persone.

Fonte: Kalshi

I prediction market sono ancora sotto esame negli Stati Uniti

Mentre regolatori statunitensi come la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) restano coinvolti in battaglie legali con diverse autorità statali sui prediction market, i legislatori stanno anche valutando una normativa per affrontare questioni come l’insider trading e il profitto derivante da informazioni non pubbliche durante il mandato.

Alcune delle preoccupazioni dei legislatori derivano dal caso di un soldato che avrebbe guadagnato oltre 400.000 $ su un contratto evento di Polymarket legato alla cattura del presidente del Venezuela Nicolás Maduro, rimosso dalle forze statunitensi a gennaio per affrontare un processo penale a New York City. Il soldato, Gannon Ken Van Dyke, dovrebbe andare a processo a dicembre.