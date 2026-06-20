Le stablecoin aumentano la posta in gioco sul piano politico

Fonte: EUR-Lex
"È preoccupante che il MiCA tratti questo argomento nel capitolo dedicato alle stablecoin e non in quello relativo alle licenze degli exchange", ha aggiunto Brisov.
La BCE ha espresso ripetutamente preoccupazioni sulle stablecoin emesse da soggetti privati, favorendo invece un’infrastruttura finanziaria tokenizzata ancorata alla moneta della banca centrale. Secondo The Big Whale, il presunto intervento di Lagarde sarebbe stato legato alle stablecoin.
Lagarde ha sostenuto che l’Europa dovrebbe dare priorità a sistemi di regolamento normati, invece di fare affidamento sulle stablecoin private, mentre Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della BCE, ha avvertito che le stablecoin potrebbero persino rafforzare il dominio del dollaro statunitense.
Allo stesso tempo, i dati di mercato sottolineano la posizione di Binance come il più grande exchange di stablecoin al mondo e il principale hub per la liquidità delle stablecoin.
Fonte: Binance
Secondo i dati di CryptoQuant riportati a febbraio, Binance deteneva complessivamente circa 47,5 miliardi di dollari in USDT e USDC, pari a circa il 65% delle riserve totali di stablecoin sugli exchange centralizzati. La cifra era in aumento rispetto ai circa 35,9 miliardi di dollari dell’anno precedente.
The Big Whale ha inoltre riportato che la Francia potrebbe rappresentare l’ultima strada rimasta per Binance, sebbene non fosse stata presentata alcuna domanda formale nel Paese.
ESMA e HCMC non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Cointelegraph. La BCE e il regolatore francese Autorité des marchés financiers (AMF) hanno rifiutato di commentare.
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