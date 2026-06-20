Le stablecoin aumentano la posta in gioco sul piano politico

La richiesta di licenza di Binance in Grecia nell’ambito del regolamento europeo Markets in Crypto-Assets (MiCA) ha sollevato interrogativi sul fatto che la banca centrale del blocco possa aver svolto un ruolo informale nel processo, pur non avendo autorità formale sulle decisioni di licenza.

Sebbene il MiCA assegni l’approvazione delle licenze per i crypto-asset service provider (CASP) alle autorità nazionali competenti (NCA), alcuni avvocati hanno dichiarato a Cointelegraph che la formulazione del regolamento non impedisce ad altre istituzioni dell’UE, inclusa la BCE, di comunicare con tali regolatori durante il processo di revisione.

“Nulla nel framework MiCA impedirebbe a una terza parte come la BCE di offrire il proprio parere a quella autorità nazionale sulla domanda di Binance”, ha dichiarato a Cointelegraph David Lesperance, founder di Lesperance & Associates.

The Big Whale ha riportato mercoledì, citando fonti anonime, che la presidente della BCE Christine Lagarde avrebbe segnalato al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis che Binance non era benvenuta in Europa. Il report è arrivato dopo un articolo di Reuters pubblicato martedì, secondo cui il regolatore dei mercati greco sarebbe pronto a respingere la domanda MiCA di Binance.

I report sono emersi a meno di due settimane dalla fine del periodo transitorio del MiCA, il 1° luglio, una scadenza che determinerà quali società crypto potranno continuare a operare nell’UE nell’ambito del suo regime di licenze.

Chi decide effettivamente nell'ambito del MiCA?

Ai sensi del MiCA, le licenze per i CASP, sono concesse dai regolatori nazionali, non da istituzioni a livello UE come la BCE. Nel caso di Binance in Grecia, tale autorità spetta alla Hellenic Capital Market Commission (HCMC). A gennaio, l’exchange ha dichiarato di aver presentato domanda per una licenza MiCA in Grecia.

“Secondo quanto comprendiamo, la HCMC ha completato la revisione della domanda e l’ha considerata conforme ai requisiti del MiCA. Comprendiamo inoltre che la domanda fosse soggetta a revisione a livello della European Securities and Markets Authority (ESMA)”, ha scritto Binance in un post sul blog dopo il report di Reuters.

Un portavoce di Binance ha dichiarato a Cointelegraph che la società riteneva che l'ESMA intendesse far avanzare la domanda e autorizzarla in una prossima riunione del board. La società non ha risposto a un’ulteriore richiesta di chiarimento. L'ESMA non autorizza direttamente le licenze CASP ai sensi del MiCA.

Yuriy Brisov, avvocato presso Digital & Analogue Partners, ha affermato che la HCMC non ha pubblicato alcuna decisione sulla domanda di Binance.

Brisov ha dichiarato che il MiCA “non contiene nulla che impedisca alla BCE di parlare con un regolatore nazionale, consigliarlo o condividere preoccupazioni”. Tuttavia, ha osservato che il coinvolgimento della BCE è definito esplicitamente solo in alcune parti del MiCA, in particolare nelle norme che disciplinano gli emittenti di stablecoin, non nelle licenze CASP come quelle degli exchange come Binance.

Fonte: EUR-Lex

"È preoccupante che il MiCA tratti questo argomento nel capitolo dedicato alle stablecoin e non in quello relativo alle licenze degli exchange", ha aggiunto Brisov.

Le stablecoin aumentano la posta in gioco sul piano politico

La BCE ha espresso ripetutamente preoccupazioni sulle stablecoin emesse da soggetti privati, favorendo invece un’infrastruttura finanziaria tokenizzata ancorata alla moneta della banca centrale. Secondo The Big Whale, il presunto intervento di Lagarde sarebbe stato legato alle stablecoin.

Lagarde ha sostenuto che l’Europa dovrebbe dare priorità a sistemi di regolamento normati, invece di fare affidamento sulle stablecoin private, mentre Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della BCE, ha avvertito che le stablecoin potrebbero persino rafforzare il dominio del dollaro statunitense.

Allo stesso tempo, i dati di mercato sottolineano la posizione di Binance come il più grande exchange di stablecoin al mondo e il principale hub per la liquidità delle stablecoin.

Fonte: Binance

Secondo i dati di CryptoQuant riportati a febbraio, Binance deteneva complessivamente circa 47,5 miliardi di dollari in USDT e USDC, pari a circa il 65% delle riserve totali di stablecoin sugli exchange centralizzati. La cifra era in aumento rispetto ai circa 35,9 miliardi di dollari dell’anno precedente.

The Big Whale ha inoltre riportato che la Francia potrebbe rappresentare l’ultima strada rimasta per Binance, sebbene non fosse stata presentata alcuna domanda formale nel Paese.

ESMA e HCMC non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Cointelegraph. La BCE e il regolatore francese Autorité des marchés financiers (AMF) hanno rifiutato di commentare.