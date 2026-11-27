Il procuratore generale di New York Letitia James ha ottenuto una sentenza da 1,367 miliardi di dollari contro Cynthia ed Eddy Petion, fondatori della defunta società di trading di criptovalute e forex NovaTech, per uno schema di investimento che ha frodato centinaia di migliaia di persone.

«La storica sentenza odierna offre finalmente una parvenza di giustizia alle migliaia di newyorkesi presi di mira da questa spietata truffa», ha dichiarato James in un comunicato stampa di mercoledì.

A ottobre, James ha chiesto un ordine del tribunale affinché i Petion e le società affiliate pagassero circa 1,37 miliardi di dollari, inclusi 1,13 miliardi di dollari di fondi degli investitori e 232,5 milioni di dollari di interessi. La richiesta è seguita a una sentenza contumaciale emessa nell’agosto 2025, che ha ritenuto la società e i suoi fondatori responsabili in contumacia dopo che la coppia aveva lasciato il Paese e non aveva risposto alla causa.

James ha citato in giudizio NovaTech nel giugno 2024, sostenendo che la piattaforma prendeva di mira le comunità di immigrati, in particolare i newyorkesi haitiani, attraverso gruppi di preghiera e i social media, promettendo elevati rendimenti sugli investimenti. Più di 11.000 newyorkesi hanno perso decine di milioni di dollari a causa di NovaTech e di un precedente schema di mining di criptovalute, AWS Mining.

AWS Mining è crollata nel 2019, mentre NovaTech ha fatto lo stesso nel 2023.

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