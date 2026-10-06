La piattaforma di tokenizzazione di asset del mondo reale Ondo Finance si sta espandendo nei mercati privati con esposizioni tokenizzate a una società di intelligenza artificiale pre-IPO non nominata.

La piattaforma ha introdotto Ondo Private Markets, offrendo note tokenizzate i cui pagamenti sono collegati al valore realizzato per azione ordinaria della società di riferimento in occasione di un evento di liquidità qualificante. La nota offre un’esposizione economica senza la proprietà diretta delle azioni della società.

Gli investitori idonei potranno detenere le note in wallet di autocustodia o negoziarle sui mercati secondari 24/7. Ondo ha dichiarato che le prime note dovrebbero iniziare a essere negoziate questa settimana; seguiranno prodotti legati a società attive nella robotica, nella cybersicurezza, nelle biotecnologie, nelle infrastrutture e in altri settori.

Ondo Stocks, la sua piattaforma per azioni statunitensi ed ETF tokenizzati, ha un valore totale bloccato superiore a 1 miliardo di dollari e offre più di 450 azioni ed ETF tokenizzati, secondo la società.

Anche altre piattaforme si sono espanse nei mercati privati. Ad aprile, il fondo di venture capital di Robinhood ha investito 75 milioni di dollari in azioni ordinarie di OpenAI per offrire agli investitori retail un’esposizione attraverso il suo fondo chiuso quotato in borsa. A giugno, è stato riferito che Citi stava lanciando un marketplace blockchain per azioni di società private.

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