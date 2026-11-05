Binance e Polymarket hanno proposto un hard fork della rete Polygon per recuperare circa 70,49 milioni di token POL, del valore di circa 6,8 milioni di dollari, rubati in incidenti di sicurezza separati che hanno coinvolto le due piattaforme.

Secondo una proposta di governance di mercoledì, il recupero riguarderebbe 23,86 milioni di POL, del valore di 2,31 milioni di dollari, distribuiti su quattro indirizzi associati all’hack di Polymarket, e 46,63 milioni di POL, del valore di circa 4,51 milioni di dollari, detenuti in un indirizzo collegato all’hack di Binance.

L’hard fork proposto rimuoverebbe i token rubati dai cinque indirizzi controllati dagli aggressori e li trasferirebbe a portafogli di recupero verificati designati da Polymarket e Binance. Il processo avverrebbe a un blocco prestabilito senza modificare l’offerta totale di POL.

I produttori dei blocchi di Polygon hanno già bloccato le transazioni provenienti dagli indirizzi interessati, impedendo lo spostamento dei fondi rubati. Tuttavia, la proposta afferma che le restrizioni sono misure temporanee che non possono restituire i fondi ai proprietari.

Il piano richiede l’approvazione della governance e test sulla testnet Amoy di Polygon prima dell’attivazione. La discussione è prevista per il 5 novembre, senza una data confermata per l’hard fork sulla mainnet.

La proposta segue l’hack record da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance del 29 ottobre e un incidente separato in cui Polymarket ha sospeso temporaneamente le contrattazioni dopo aver riferito che un fornitore terzo era stato compromesso.

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