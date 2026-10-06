La piattaforma di mercato predittivo Polymarket sta ricostruendo la propria infrastruttura di smart contract, gettando le basi per nuove funzionalità dei mercati e per una potenziale espansione oltre Polygon.

Polymarket ha iniziato a lanciare il Protocollo V2 lunedì, introducendo un nuovo sistema di smart contract progettato per supportare diversi tipi di mercati attraverso un unico exchange, secondo un post su X di Rajath Alex, responsabile del protocollo dell’azienda.

La piattaforma sta testando il sistema su un numero limitato di mercati live fino al 30 ottobre, con l’obiettivo provvisorio di passare i nuovi mercati alla V2 il 2 novembre.

La revisione sostituisce un’infrastruttura basata su codice sviluppato nel 2019, che richiede contratti aggiuntivi per supportare nuovi tipi di mercati.

Il nuovo protocollo utilizza pUSD come unico token di garanzia

Il Protocollo V2 utilizza Polymarket USD (pUSD) come unico token di garanzia, insieme a un singolo contratto per i token delle posizioni e a un exchange unico che supporta diversi tipi di mercati.

Introdotto nell’ambito di un aggiornamento dell’exchange nell’aprile 2026, pUSD è un token di garanzia sostenuto 1:1 dalla stablecoin ancorata al dollaro di Circle, USDC.

Il nuovo protocollo è progettato per supportare il trasferimento di posizioni, garanzie e dati sugli esiti dei mercati tra blockchain, sebbene Polymarket non abbia annunciato quando verrà lanciata la funzionalità cross-chain né quali reti supporterà.

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Polymarket attualmente gestisce i suoi mercati predittivi su Polygon, una rete di scalabilità di Ethereum, dove viene emesso anche pUSD.

Cointelegraph ha contattato Polymarket per ottenere dettagli sulle blockchain che intende supportare e su quando potrebbe avvenire l’espansione.

I contratti aggiornabili supportano nuove funzionalità e oracoli

Il Protocollo V2 introduce smart contract aggiornabili, consentendo a Polymarket di modificare i contratti attraverso un “processo di governance sicuro”, riducendo la necessità di distribuire contratti aggiuntivi per le nuove funzionalità.

Introduce inoltre OracleAggregator, un sistema progettato per connettersi a diversi oracoli, tra cui UMA e Chainlink, per determinare gli esiti dei mercati.

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Polymarket ha dichiarato che il nuovo sistema è stato sottoposto ad audit da parte di piattaforme di sicurezza blockchain come Cantina, Quantstamp e Zellic, nonché a una verifica formale da parte di Certora. L’azienda offre ricompense per la segnalazione di bug fino a 5 milioni di dollari per le vulnerabilità critiche.

Secondo la guida alla migrazione del Protocollo V2, le posizioni esistenti non verranno convertite alla V2 e gli utenti dell’app e del sito web non dovranno compiere passaggi tecnici per migrare, sebbene potrebbe essere loro chiesto di approvare nuovi contratti durante il trading.

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