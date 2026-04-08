Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, Paul Atkins, ha rivelato che una proposta fondamentale relativa alla “safe harbor” per il mercato crypto è stata sottoposta all’esame della Casa Bianca.

Intervenendo lunedì al Digital Assets and Emerging Technology Policy Summit, Atkins ha affermato che la proposta Regulation Crypto Assets — delineata dalla SEC a metà marzo — è stata ora presentata all’Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA).

“A breve presenteremo la proposta di regolamentazione sulle crypto. In realtà è già all'OIRA, che rappresenta il passo successivo prima della pubblicazione", ha affermato.

La Regulation Crypto Assets copre tre idee principali: un'esenzione per le startup, un'esenzione per la raccolta fondi e una “safe harbor” per i contratti di investimento a favore degli emittenti.

Se la proposta dovesse essere adottata come norma ufficiale nell'ambito della supervisione della SEC, potrebbe stimolare una maggiore innovazione nel settore crypto negli Stati Uniti, fornendo al contempo maggiore chiarezza normativa per l'industria.

Atkins ha sottolineato che la SEC vuole “ascoltare il mercato” per rendere l'intero pacchetto ‘funzionante’. Non è entrato nei dettagli, ma ha affermato che ci sono alcuni aspetti che la SEC sta ‘integrando’, insieme a misure come le safe harbor per le crypto e le esenzioni regolatorie.

La proposta della SEC sta prendendo forma

In genere, la SEC vota innanzitutto per approvare una proposta formale, che viene poi inviata all’OIRA per essere esaminata. L’OIRA completa quindi la revisione e la proposta viene pubblicata nel Federal Register e sottoposta al parere del pubblico.

L'esenzione per le startup consentirebbe ai progetti di raccogliere fino a un importo definito nell'arco di quattro anni con requisiti di informativa meno rigidi, mentre l'esenzione per la raccolta fondi consentirebbe agli emittenti di raccogliere un importo definito in 12 mesi, “mantenendo la possibilità di avvalersi di altre esenzioni dalla registrazione ai sensi delle leggi federali sui titoli”.

La “safe harbor” per i contratti di investimento proteggerebbe determinati asset dalla definizione di titolo una volta che il team del progetto abbia cessato tutte le sue attività gestionali “rappresentate o promesse” come parte del contratto di investimento.