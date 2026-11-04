Le azioni del miner di Bitcoin Riot Platforms sono aumentate di oltre il 13% mercoledì, dopo che la società ha annunciato un leasing di un data center per l’IA da 28 miliardi di dollari, il suo più grande accordo finora, mentre accelera l’espansione nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

L’accordo, della durata di 15 anni, riguarda 910 megawatt presso la struttura di Corsicana, in Texas, portando i ricavi futuri complessivi da data center già contrattualizzati a circa 38 miliardi di dollari attraverso tre leasing firmati quest’anno. L’accordo rappresenta un importante passo avanti nella strategia di Riot per le infrastrutture IA, mentre la società si allontana dalla dipendenza primaria dai ricavi del mining di Bitcoin.

«Un anno fa, il nostro flusso di cassa dipendeva dal prezzo del Bitcoin; ora, a piena implementazione degli accordi attualmente sottoscritti, quasi tutto il nostro flusso di cassa previsto sarà generato da leasing a lungo termine con operatori leader dell’ecosistema IA», ha dichiarato il CEO Jason Les durante la conference call sui risultati di mercoledì.

Fonte: Yahoo Finance

Secondo il comunicato sui risultati del terzo trimestre di Riot, la società fornirà i terreni e le infrastrutture energetiche originariamente sviluppati per il mining di Bitcoin, mentre il conduttore IA, identificato come Anthropic nel documento trimestrale della società, sarà proprietario e gestore delle apparecchiature informatiche e sosterrà le spese operative.

Riot stima i costi di capitale complessivi del progetto in 5,5 miliardi di dollari, finanziati principalmente tramite debito garantito dai pagamenti del leasing, sebbene il finanziamento non sia ancora stato assicurato. La prima fase dovrebbe essere consegnata a settembre 2027, con l’inizio dei pagamenti dell’affitto entro 60 giorni dalla consegna.

Riot ha inoltre riferito ricavi del terzo trimestre pari a 181,4 milioni di dollari, in aumento di appena l’1% su base annua, e ha venduto 10.599 BTC durante il trimestre per contribuire a finanziare l’espansione dei suoi data center. Durante la conference call sui risultati di mercoledì, il CEO Jason Les ha dichiarato che il mining di Bitcoin a Corsicana potrebbe iniziare a ridursi nell’estate del 2027.

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Le azioni di Hut 8 crollano mentre la transizione all’IA pesa sui ricavi

Nel frattempo, le azioni dell’altro miner di Bitcoin Hut 8 sono crollate di oltre il 22% a un certo punto di mercoledì, dopo che la società ha riferito ricavi trimestrali inferiori alle attese durante la transizione verso le infrastrutture IA.

I ricavi del terzo trimestre sono diminuiti del 15%, a 71,1 milioni di dollari, mancando le stime degli analisti di 75,8 milioni di dollari, secondo i dati di MarketBeat. Durante la conference call sui risultati di mercoledì, il CFO Sean Glennan ha attribuito il calo in parte alle vendite di asset e ai minori ricavi per ogni Bitcoin estratto, mentre anche le spese amministrative liquide sono aumentate su base annua.

«La base di ricavi legacy non è più il principale motore della crescita, mentre i maggiori ricavi da infrastrutture contrattualizzati restano legati alle tappe di consegna», ha dichiarato Glennan.

Fonte: Yahoo Finance

Anche il CEO Asher Genoot ha sottolineato la complessità e i costi della costruzione tradizionale di data center per l’IA, mentre la società cerca di sviluppare progetti su scala maggiore.

«Molti dei data center odierni assomigliano ai programmi dei razzi della NASA: ingegneria straordinaria, ma complessi, costosi e lenti da realizzare», ha dichiarato Genoot.

Secondo la presentazione sui risultati del terzo trimestre della società, Hut 8 ha già ottenuto 7,5 miliardi di dollari in project bond per finanziare integralmente due importanti sviluppi di data center per l’IA, sebbene nessuno dei due abbia iniziato a generare ricavi da leasing.

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