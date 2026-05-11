Michael Saylor, cofondatore di Strategy, ha lasciato intendere che la società di tesoreria Bitcoin potrebbe riprendere gli acquisti di BTC questa settimana, dopo aver dichiarato durante la call sugli utili di martedì che la società potrebbe vendere periodicamente parte delle proprie riserve.

“Si torna al lavoro, BTC”, ha scritto Saylor in un post pubblicato domenica su X, utilizzando una formula che in passato ha preceduto un acquisto di BTC da parte di Strategy, solitamente annunciato il giorno successivo ai suoi post.

L’ultimo acquisto di Bitcoin da parte di Strategy risale al 27 aprile, quando la società ha comprato 3.273 BTC per circa 255 milioni di dollari, portando le proprie riserve totali a 818.334 BTC, con un prezzo di acquisto aggregato di circa 61,8 miliardi di dollari, secondo il sito web di Strategy.

Cronologia degli acquisti di Bitcoin effettuati da Strategy dal 2020. Fonte: SaylorTracker.com

La società ha interrotto per una settimana i suoi acquisti di BTC in vista della call sugli utili del primo trimestre 2026, avvenuta martedì, durante la quale Saylor ha affermato che l’azienda potrebbe vendere periodicamente parte delle proprie riserve Bitcoin per pagare i dividendi ai detentori dei suoi strumenti di credito.

L’annuncio è sembrato contraddire la precedente posizione della società, secondo cui non avrebbe mai venduto BTC, e secondo i critici della mossa, le vendite potrebbero pesare sul prezzo di mercato di Bitcoin introducendo nuova pressione di vendita.

Saylor sostiene che la vendita per finanziare i dividendi potrebbe “immunizzare” il mercato

“Probabilmente venderemo alcuni Bitcoin per finanziare un dividendo, anche solo per immunizzare il mercato, per mandare il messaggio che lo abbiamo fatto”, ha dichiarato Saylor durante la call sugli utili del primo trimestre di Strategy.

L'annuncio ha suscitato reazioni contrastanti nella community Bitcoin; alcuni, come l'investitore di Strategy Adam Livingston, sostengono che le vendite periodiche andranno a rafforzare la tesoreria dell'azienda, consentendole di finanziare l'acquisto di ulteriori BTC in futuro.

Il valore in Bitcoin per azione di Strategy dal 2020, espresso in sats, l'unità di misura di base di Bitcoin. Fonte: SaylorTracker.com

Il sostenitore di Bitcoin Samson Mow ha affermato che la possibilità per Strategy di vendere BTC le offre opzionalità e maggiore margine di manovra sui mercati finanziari.

Altri commenti sui social media hanno invece sostenuto che le vendite di Bitcoin e gli strumenti di credito di Strategy potrebbero creare un “doom loop” capace di comprimere il prezzo spot di BTC.

Il CEO di Strategy, Phong Le, ha chiarito che la società venderebbe BTC solo in casi specifici, tra cui il pagamento dei rendimenti da dividendo e il differimento delle imposte, e che né le sue vendite né i suoi acquisti dovrebbero influenzare il prezzo di mercato di Bitcoin.

Il volume medio giornaliero degli scambi di Bitcoin, che supera i 60 miliardi di dollari, potrebbe facilmente assorbire gli 1,5 miliardi di dollari in dividendi annuali che Strategy deve versare ai detentori dei suoi prodotti di credito societario, ha affermato Le.

“Non credo che siamo noi a spingere il prezzo verso l’alto o verso il basso”, ha dichiarato Le alla CNBC, aggiungendo che la società detiene circa il 4% della supply totale di BTC.