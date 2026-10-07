Il rappresentante French Hill spera che i legislatori possano approvare una legge sulla struttura del mercato delle criptovalute prima della prossima sessione del Congresso, nel 2027, poiché le azioni della SEC e della CFTC non sono state sufficienti

Il rappresentante French Hill, presidente della Commissione per i servizi finanziari della Camera, ha affermato che, sebbene i regolatori finanziari statunitensi stiano procedendo con gli interventi sugli asset digitali, le loro azioni non offrono la stabilità di lungo periodo garantita da una legge approvata dal Congresso.

In un’intervista rilasciata mercoledì a Fox Business, il legislatore dell’Arkansas ha dichiarato che la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti avevano adottato misure per affrontare la regolamentazione delle criptovalute dopo che il Senato degli Stati Uniti non era riuscito ad approvare il Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act il mese scorso. Entrambe le agenzie finanziarie hanno proposto l’elaborazione di norme per gestire diversi aspetti della supervisione e dell’applicazione delle norme sulle criptovalute, ma Hill ha affermato che la loro risposta dopo il voto fallito sul CLARITY «[non era stata] all’altezza» delle soluzioni legislative.

«Continuo a sperare [...] che possiamo far approvare [il CLARITY] durante la sessione di fine mandato del Congresso», ha dichiarato Hill. «Abbiamo bisogno di questo cambiamento legislativo permanente per garantire che l’America sia al primo posto negli asset digitali e nella tecnologia blockchain.»

Le dichiarazioni del legislatore dell’Arkansas sono arrivate dopo che i vertici della SEC e della CFTC — rispettivamente Paul Atkins e Michael Selig — hanno annunciato piani per procedere con la regolamentazione delle criptovalute su indicazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

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Come ha osservato Hill, il Senato avrebbe solo 22 giorni di sessione tra le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti di novembre e l’ingresso in Congresso del prossimo gruppo di legislatori nel 2027. Durante quella sessione di fine mandato, i risultati delle elezioni potrebbero influenzare i voti a favore o contro il CLARITY, poiché i legislatori sapranno se torneranno al Congresso o se lasceranno il Congresso a gennaio.

Posti vacanti tra i commissari di entrambi i regolatori

A mercoledì, risultavano complessivamente sette posti vacanti ai vertici della SEC e della CFTC. La commissaria Hester Peirce ha annunciato le proprie dimissioni dalla prima la scorsa settimana, lasciando soltanto il presidente Atkins e Mark Uyeda. Selig è presidente e unico commissario della CFTC.

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